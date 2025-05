Prepárate para una semana llena de emociones frente a la pantalla pues del 19 al 25 de mayo, Max te sorprenderá con un paquete de estrenos imperdibles, desde el final de temporada de tu serie favorita, hasta películas que llegan directo de la pantalla grande.

Acompáñanos a descubrir cuáles son las novedades que llegarán al gran catálogo de Max y no te pierdas las producciones que marcarán conversación en los próximos días.

Protagonizada por el talentoso Robert Pattinson el próximo 23 de mayo llega al streaming “Mickey 17” un filme que se estrenó el pasado 7 de marzo en cines por Warner Bros , narra la historia de Mickey, un hombre que trabaja como “explorador” en una misión para colonizar un planeta; él es enviado para realizar tareas extremadamente peligrosas, por lo que cada vez que Mickey muere, se le clona en un nuevo cuerpo, para así continuar con sus actividades.

Esta peli combina la ficción y la comedia, pero también te hará reflexionar sobre temas filosóficos.

Mientras que en las series, la aclamada segunda temporada de 'The Last of Us” llega a su episodio final el próximo 25 mayo, en México se estrenará en punto de las 19:00 horas.

Por fin podremos conocer el final de esta segunda entrega que comienza cinco años después del icónico desenlace de la primera. Joel y Ellie se encuentran viviendo en una zona cero, sin embargo, el pasado y una mujer en búsqueda de venganza hará que este dúo enfrente nuevos y dolorosos peligros.

Series que llegan a Max del 19 al 25 de mayo

Rick and Morty temporada 8 - 25 de mayo.



The Last of Us final de temporada - 25 de mayo.

Películas que llegan a Max del 19 al 25 de mayo

Todavía sé lo que hicieron el verano pasado - 21 de mayo.



Mickey 17 - 23 de mayo.

