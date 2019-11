Mauricio Mancera se va de "Hoy" y pide que no culpen a Legarreta

Mauricio Mancera se va de "Hoy", así lo informó hace unos días a través de su cuenta de Twitter, y pidió no culpar a Andrea Legarreta por ello.

El conductor del matutino expresó que salir de programa fue una decisión personal, y no motivada por Legarreta, como se señaló en algunos medios.

Fue precisamente sobre este punto, que la conductora posteó unas historias en Instagram donde se observa que bromeando, Mauricio Mancera le entrega su credencial de la empresa.

"Si me voy de Hoy, pero mi @AndreaLegarreta no tiene nada que ver! No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal", aclaró.

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal. https://t.co/GsdL5iw7jQ — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) November 9, 2019

En otra historia se observa a Mauricio confesando frente a Legarreta que su salida fue una decisión tomada por él.

En 2018, Mauricio Mancera se incorporó a las filas de Televisa, donde se sumó al matutino estelar junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo y "El negro" Araiza.

