La actriz Anabel Ferreira salió, desde el pasado 8 de junio, del reality show de cocina “MasterChef Celebrity”, y es más de una semana después que decidió romper el silencio. Durante su participación, se hizo acreedora del título autoimpuesto de la “Reina del mandil negro”, y que le costó ser la primera eliminada del top 10 final. De hecho, su participación fue cuestionada en redes sociales por parte de sus compañeros de otras generaciones al recibir ayuda desde el balcón.

En redes sociales surgieron las primeras críticas, e incluso compañeros del reality show, como Luis Fernando Peña o Plutarco Haza, señalaron que dicha ayuda la condujo a salvarse, cosa que la Anabel Ferreira toma desde el lado amable y no los culpa por pensar de esa manera.

“Las cosas que surgieron en las redes, les tengo compasión porque si te dedicas a tirar mala onda, es que no estás cómodo con tu vida y tienes broncas, porque si vives contento no lo haces, yo les deseo felicidad, no los juzgo”, afirmó la actriz.

Anabel Ferreira desde el primer minuto del programa sabía lo que tenía que hacer y era simplemente divertirse: “Yo fui a divertirme y logré mi cometido, encima de todo aprendí muchas cosas de cocina, así que estoy contenta y agradecida, en la vida hay problemas grandes y pequeños, yo salí ganándola de todas, todas, además hice nuevos amigos”, dijo.

Sin embargo, uno de los elementos que hacen elevar la temperatura en el reality es, sin duda alguna, la cocina. Aunque Anabel no se considera una cocinera innata, es verdad que estar tanto tiempo frente a la estufa y portar el mandil negro lleva las habilidades a otro nivel.

“Lo más complicado desde luego es cocinar, es que los jueces son paladares exigentes pero profesionales, porque yo también soy un paladar exigente pero sólo de consumidor en el restaurante, pero cocinarlo es otra cosa, ser una gran cocinera no ha sido uno de los objetivos en mi vida porque cada uno tiene sus intereses”, aseguró Ferreira.

Otro elemento, y quizás el más importante del reality, son las relaciones humanas. En “MasterChef” no solamente se trata de cocinar; también las alianzas y complicidades son parte del juego, así como las traiciones y trabas de otros concursantes. Finalmente, todos los participantes, aunque sean de tu generación, son rivales.

“A mí me eliminaron en un momento de la competencia en la que ya empezaba a ser mucho más evidente el juego sucio y yo no comulgo con estas formas, en la vida las personas actuamos en cuanto a lo que somos, entonces yo no tengo nada malo que decir de nadie, porque honestamente ni me importa, pero lógicamente al ponerme un reto de veintitantos ingredientes pues a cualquiera lo hubieran mandado a un reto de eliminación”, recordó Ferreira.

“En la cuestión humana en ‘MasterChef’ creo que la cámara retrata realmente todo y en el transcurso de los capítulos se ha ido viendo qué trae cada uno adentro y quién es quién y no hace falta que yo lo reitere porque parecería que pretendo hablar mal de alguien para levantar mi imagen y no lo necesito, actué como soy y ahí se vio”, agregó.

Luego de “MasterChef Celebrity”, la actriz afirma tener mucho trabajo en varias plataformas digitales, además de tener otros proyectos en puerta, como la coescritura de un guion de teatro junto a la dramaturga Verónica Maldonado sobre la misoginia internalizada, que se ejerce de mujer a mujer. “Estoy en cosas que alimentan mi psique y mi alma, además de procurar crecer como persona”, concluyó la estrella de la telenovela mexicana “Principessa”.

Anabel Ferreira se va de “MasterChef Celebrity” como llegó: con su buen humor, sin tomarse nada tan en serio y disfrutando la experiencia. Aunque no faltaron las críticas, ella se queda con lo aprendido, las risas y nuevos amigos.

CT