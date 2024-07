No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El próximo domingo, tenemos una final más de Masterchef Celebrity. Al último programa de esta temporada han llegado tres personas que demostraron ser las mejores cocineras y estrategas.

La férrea semifinal fue disputada entre dos bandos contrarios: los hielitos y las guisanderas. De un lado, Jawy y Ferka y del otro Rossana Nájera y Litzy. El duelo dejó desbalanceado el concurso grupal.

Los primeros en subir al balcón de salvación fueron Jawy Méndez y Rossana Nájera. Esta selección dejó a Ferka y Litzy frente a frente en el reto de eliminación. Después de dos platillos excepcionales, solo una llegó a pasar el último corte previo a la final.

Con lágrimas en los ojos y reacciones de sorpresa, Ferka se convirtió en la última concursante que disputará la final. Por ello, Litzy debió abandonar el set después del reconocimiento de sus compañeros y de los jueces de la competencia.

Después de muchos platillos increíbles y momentos de muchas presión, despedimos con mucha tristeza a una celebridad que nos demostró que tiene un gran sazón. ��️������✨ #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ywe7w7Sjfd — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) July 15, 2024

Entonces, los finalistas de este concurso son Ferka Quiroz, Jawy Méndez y Rossana Nájera, los cuales se disputarán el millón de pesos y el reconocimiento de ser Masterchef Celebrity 2024.

Te puede interesar: Kate Middleton reaparece entre el público de la final de Wimbledon

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB