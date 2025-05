“MasterChef Celebrity Generaciones” —programa transmitido todos los domingos, a las 20:00 horas, por Azteca UNO— incrementa la exigencia en la cocina, los retos son cada vez más complejos, y en ese punto de la competencia, lo último que hacen los chefs más “duros” de México es tocarse el corazón. En su más reciente episodio, transmitido el domingo pasado, los participantes enfrentaron un reto de eliminación especialmente complejo: recrear un platillo con inspiración en la gastronomía tradicional de Turquía. Este desafío culinario no sólo requería técnica y precisión, sino también una sensibilidad especial para equilibrar especias y sabores poco comunes para muchos de los concursantes.

La actriz Gaby Rivero, quien formaba parte del equipo de celebridades conocidas como “Los Clásicos”, no logró superar la prueba. Aunque presentó un platillo con ingredientes característicos de la región otomana —como carne de cordero y lentejas—, el resultado no convenció al jurado. Según los chefs, su preparación carecía de la profundidad aromática y la autenticidad que esperaban de un platillo inspirado en Estambul.

Los jueces destacaron que no supo integrar los ingredientes de forma armónica, lo cual tuvo como consecuencia que la actriz, que se había convertido en una de las favoritas del público, se convirtiera en la novena eliminada de la competencia.

“Es una cocina muy exigente. Me siento muy contenta de haber podido participar y de haber llegado tan lejos, aunque me hubiera gustado llegar todavía más lejos, pero hay que respetar las decisiones que se tomaron”, comparte la actriz Gaby Rivero en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR.

“Conocí mucha gente muy linda, me trataron muy bien y aprendí muchísimo de cocina. Salí de mi zona de confort. Practiqué mucho. Muchas horas de trabajo, fue agotador, la verdad. Algo muy importante de la cocina de ‘MasterChef’ es que uno no debe de tomarse nada personal, si te lo tomas personal, te ‘friegas’. La verdad es que los chefs son muy profesionales, es cierto que en pantalla tienen que interpretar un personaje, pero aprendí mucho de ellos, me dieron grandes consejos. El chef Adrián se hace el ‘malo’, pero es muy buena persona. Son muy exigentes, pero así es como debe de ser”.

Gaby Rivero, recordada por generaciones de mexicanos por su papel como la “Maestra Ximena” en la telenovela “Carrusel”, se mostró serena, pero conmovida al momento de su despedida. Reconoció que la competencia ha sido una experiencia desafiante, y aunque esperaba llegar más lejos, se sintió agradecida por el aprendizaje vivido dentro de la cocina.

“Fue un día muy estresante, muy difícil. Ya estábamos muy cansados de los primeros retos, entonces ya cuando estuve en el reto de eliminación ya estaba muy cansada”, confiesa la actriz. No obstante, reconoce que sí hubo sorpresa en el momento de su eliminación, pues creyó haber conseguido, con su platillo “Evocando a Gaia”, el reto que pidieron los jueces.

“Yo sí he estado en Estambul, y estaba confiada en que mi platillo les gustaría a los chefs, pero ni modo. Siento que lo hice bastante bien porque llegué a la mitad de la competencia, y en todo el programa nada más usé dos veces el mandil negro. Entonces me voy contenta”.

La competencia toma un nuevo rumbo

Con la salida de Gaby Rivero, la competencia en “MasterChef Celebrity” entra en una nueva fase. Ya no se trata sólo de cocinar bien: ahora los participantes deben administrar el tiempo, pensar en estrategias de grupo y adaptarse rápidamente a ingredientes desconocidos o fusiones gastronómicas inesperadas.

Cada semana, el nivel de exigencia por parte del jurado —compuesto por chefs de alto renombre— va en aumento, lo que genera mayor tensión en el ambiente y pone a prueba la capacidad de improvisación de los famosos. Gaby Rivero dice que haber vivido algo así le dejó una experiencia significativa, no solo en la cocina, sino en los vínculos que formó con sus compañeros dentro del programa, y de la sabiduría que le dejaron los chefs.

“Me llevo mucho cariño, tanto de mis compañeros como de la gente, he recibido muchos comentarios de apoyo, las personas han sido muy lindas y me han dejado comentarios muy positivos en redes. Me llevo los consejos de los chefs. No me dedicaría a la cocina profesional, pero aprendí muchas cosas, como que, por ejemplo, hay hasta quince maneras de picar la verdura cuando yo nomás conocía una. Aprendí a trabajar con el estrés, salí de mi zona de confort. Me encantan los retos. Ahora me siento más segura en la cocina, como que me ‘respetan’ más”, bromea la actriz, en medio de una carcajada.

La eliminación de una figura tan querida como Gaby Rivero también ha impactado emocionalmente a varios de sus compañeros, especialmente a Anabel Ferreira, quien ahora queda como una de las pocas representantes de su grupo generacional.

Además, la dinámica de las generaciones (clásicos, millennials, y centennials) ha comenzado a diluirse, dando paso a alianzas espontáneas, rivalidades ocultas y momentos de tensión que aportan intensidad a cada episodio. Gaby Rivero confiesa que, si bien es amante de la cocina, no tiene intención de encaminar este placer a un terreno más profesional; agregó, además, que tiene especial interés en aprender a cocinar un platillo que es característico de Guadalajara.

“A mí me gusta mucho cocinar, es algo que hago siempre en mi casa, a mí me enseñó a cocinar mi esposo, que es un gran cocinero. Ya en ‘MasterChef’ me di cuenta de que sabía cocinar más de lo que yo creía, entonces ahora en casa somos dos chefs. Yo quiero aprender a cocinar tortas ahogadas, que me encantan”, finalizó la actriz, con optimismo, y feliz de haber estado en la cocina más exigente de México.

¿Quiénes siguen en la competencia de “MasterChef Celebrity”?

Herly RG.

Carlos Quirarte.

Leslie Gallardo.

Anabel Ferreira.

Plutarco Haza.

Dani Valle.

Luis Fernando Peña.

Andrea Noli.

Bárbara Torres.

Nicky Chávez.

Ofelia Medina.

Rafa Polinesio.

