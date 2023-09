La batalla que se vivió en la semifinal del reality de cocina, "MasterChef Celebrity", fue colosal donde quedaron sólo 4 participantes y tuvieron que mostrar sus mejores habilidades en la cocina para no ser eliminados.

Dicho lo anterior, la joven Romina Marcos durante sus preparaciones no fueron aprobadas por los chefs para que pasara a la final, lamentablemente quedó eliminada.

Por otro lado, luego de su salida, la reina de belleza Irma Miranda, el exfutbolista Paco Palencia y el músico Eduardo Capetillo Gaytán son los 3 que competirán por ese primer lugar en la competencia. La retribución será brindarle un trofeo y 1 millón de pesos.

Le pasó igual que a Emilio en LCDLFM”

Algo chistoso, fue que a Romina Marcos, hija de Niurka Marcos le ocurrió exactamente lo mismo que a Emilio Osorio en "La casa de los famosos México", es decir, los dos fueron expulsados previo a la gran final según el programa en el que participaron.

En este penúltimo episodio de la temporada, los participantes vistieron de filipinas, por lo que hubo una dinámica con más elegancia que en los capítulos anteriores y los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y otorgaron calificaciones del 1 al 5 a los cocineros, mientras había personas en el estudio que presenciaban la competencia.

Antes de despedirse, Romina fue apapachada por sus colegas y ella, no perdió la oportunidad de abrazar a los chefs; en el confesionario expresó lo siguiente:

"Así es esto, ni modo y ahora a chillar porque esto se acaba, no porque perdemos, yo es que la verdad es que no he perdido absolutamente nada, gané muchísimo", comentó, mientras que de frente al jurado y compañeros mencionó:

"De verdad que este proyecto se queda en mi corazón para siempre, qué increíble conocerlos, aprender de ustedes, son maravillosos, me duele dejar de verlos y dejar de vivir esta experiencia, pero sé que vienen muchísimas más, estoy muy feliz, muy orgullosa, gracias de verdad con todo el corazón, di cada parte de mí, de todo".

Romina es apapachada tras su eliminación. INSTAGRAM / @romimarcos

Estas fueron las reglas en la semifinal

Se dice que los desafíos tuvieron relación directa con cada uno de los jueces, quienes tienen que ver con una parte de la gastronomía que los seduce y sobre todo les invita a querer inventar permanentemente, dijo la chef Téllez.

Los 3 retos

Reto 1: Horno

El primero de ellos fue el reto de horno, decidido por el Alfonso Cadena, quien dijo que es el que más le apasiona y el que un grado más o uno menos, un minuto más o uno menos hacen la diferencia.

"Un misterio por descubrir, es el calor contenido un infierno que abraza, una técnica de cocción que requiere de paciencia, que depende en gran medida de un trabajo previo para obtener un resultado óptimo, el horno puede ser muy intimidante".

Reto 2: Platos de cuchara

"Espero que estén pensando en algo más que una sopa, la cuchara es el primer utensilio que aprendemos a usar desde niños por ser inofensivo, pero eso no quiere decir que los platos que se comen a cucharadas sean simples y ese es el desafío que me apasiona", afirmó Zahie.

Reto 3: Guisos

"El buen guiso es la base de la restauración, el alma y corazón de nuestras comidas de todos los días, es un universo de sabor que contiene toda la información de la cultura que lo prepara, este reto es para mí es muy personal representa la esencia y origen de la cocina y por eso me gusta como reto número tres", comunicó el chef Herrera.

