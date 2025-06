La noche del domingo 15 de junio se emitió el episodio número 12 de MasterChef Celebrity México: Generaciones, una entrega marcada por momentos decisivos y cargados de emoción que definieron el rumbo de la competencia.

Uno de los instantes más conmovedores de esta edición fue la aparición de familiares de los participantes, quienes se integraron brevemente a la dinámica del programa para cocinar a su lado. En ese contexto, Carlos Quirarte, acompañado por su hermana Monse, logró destacarse por encima de sus compañeros y obtuvo la victoria en el primer reto del episodio, además de conseguir el anhelado “pin del chef”.

Más adelante, el Reto de Salvación trajo consigo una grata sorpresa para el público. Exconcursantes como Lylo Fa, Luis Fernando, Iram Mendiola, Memo Ríos y Nicky Chávez regresaron al set de grabación, no como competidores, sino como parte del jurado especial que se sumó al panel de chefs. Su labor consistió en evaluar las creaciones culinarias de los aspirantes que aún permanecen en la competencia, valorando aspectos como sabor y ejecución.

En esta fase, el equipo liderado por Dani fue quien logró impresionar al jurado y asegurar su permanencia directa en el programa, subiendo al balcón y quedando a salvo de la eliminación.

Con esta resolución, se definió el grupo que tendría que enfrentar el temido Reto de Eliminación: Ofelia Medina, Bárbara Torres, Plutarco Haza y Rafa Polinesio. El platillo asignado para esta etapa fueron caldos y sopas, preparaciones esenciales dentro de la cocina mexicana.

Con lágrimas en los ojos, Rafa (miembro del grupo Los Polinesios) se despidió de sus compañeros. "Yo no sabía cocinar nada y aquí aprendí muchísimo", expresó visiblemente conmovido. INSTAGRAM/@MasterChefMx

La tensión creció hasta el momento final, donde los jueces se vieron obligados a elegir entre los platillos de Rafa Polinesio y Plutarco Haza. El chef Poncho Cadena explicó la decisión:

“Hicieron su trabajo que fue cocinar muy bien, tuvimos que definir entre un plato aguado y uno un poco más sólido. Lo cierto es que elegimos el plato menos bueno. Quien abandona la cocina es... Rafa”.

Con lágrimas en los ojos, Rafa (miembro del grupo Los Polinesios) se despidió de sus compañeros. "Yo no sabía cocinar nada y aquí aprendí muchísimo", expresó visiblemente conmovido. También compartió su experiencia: “Ya se acabó MasterChef para mí (...) voy a extrañarlos chicos (...) Yo la verdad sí estaba bien nervioso porque Rafa no cocina. Pensé que iba a salir en el segundo episodio. Me sorprendí que los chefs confiaran tanto en mí, eso me dio mucha seguridad a seguir inventando cosas y a atreverme".

Hasta ahora, los concursantes que permanecen en competencia por el título de MasterChef Celebrity México son:

Ofelia Medina

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Dani Valle

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly

La contienda avanza hacia su recta final con menos aspirantes y mayor intensidad en cada reto.

