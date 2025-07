Con la competencia acercándose a su desenlace, MasterChef Celebrity México entra en su recta final. La emoción por conocer al gran ganador va en aumento, al tiempo que los cuatro semifinalistas se preparan para la etapa decisiva. Sin embargo, no todo ha sido celebración: uno de los concursantes ha revelado estar recibiendo amenazas luego de avanzar en el reality culinario.

Carlos Quirarte denuncia intimidaciones tras la salida de Rafa Polinesio

En declaraciones ofrecidas a la revista TV Notas, Carlos Quirarte, semifinalista de la actual temporada, compartió que ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de seguidores inconformes con la eliminación de Rafa Polinesio, ocurrida el pasado 15 de junio.

“La gente me ha mandado amenazas de muerte, incluso diciendo que quieren acabar con mi carrera”, comentó el también conductor. “Todo esto por la molestia de que su favorito no llegó tan lejos como ellos deseaban. Necesitan culpar a alguien. Pero yo no soy juez, soy concursante. Yo no elimino a nadie”, añadió con firmeza.

Reacciones y postura del concursante

Pese a la gravedad de los mensajes recibidos, Quirarte aseguró que no se lo toma de manera personal. Según explicó, entiende que algunas personas actúan bajo el impulso de la decepción, aunque resaltó que permanece alerta ante cualquier situación fuera de lo normal.

“No me lo tomo a pecho. Sé que es producto de la frustración. Algunos buscan afectar emocionalmente a quien no les simpatiza. Por supuesto que estoy atento, pero no me arrepiento de nada. Al final, cada quien toma sus decisiones. Con Rafa tengo una buena relación”, afirmó.

ESPECIAL

¿Quiénes compiten en la semifinal?

Los cuatro concursantes que continúan en la contienda por el título de MasterChef Celebrity México 2025 son:

Ofelia Medina

Dani Valle

Carlos Quirarte

Andrea Noli

La gran final se llevará a cabo el próximo 27 de julio, y podrá verse en simultáneo por TV Azteca y en salas seleccionadas de Cinépolis, a partir de las 20:00 horas. El desenlace del programa promete una jornada llena de emociones, tras semanas de competencia intensa, drama y momentos memorables.

BB