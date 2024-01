Masha y el Oso: ¡El doble de diversión! es un especial de animación desarrollado por los estudios Animaccord para las salas de cine, que proyecta cinco episodios inéditos para la pantalla grande de la famosa caricatura rusa Masha y el Oso. Si te divierten las travesuras de esta pequeña niña y la paciencia de Oso, esta película es para ti.

Masha y el Oso: ¡El doble de diversión!. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

El viaje comienza con una búsqueda para presenciar una boda y termina en un maravilloso paraíso cubierto de nieve.

Cuando de Masha se trata, hay que estar preparados para travesuras salvajes y divertidas: Carreras de carritos de pastel, paracaídas improvisados con el velo de novia y palomas traviesas por perseguir. Pero hay más: Un conmovedor cuento de Navidad.

Los personajes harán equipo con los magos llamados Los Doce Meses para salvar las fiestas y hacerlas verdaderamente inolvidables.

La película propone un viaje lleno de risas, calidez y magia.

Masha y el Oso: ¡El doble de diversión!

(Masha and the bear: Twice the fun)

De Vasiko Bedoshvill, Artyom Naumov y Natalya Berezovaya.

Rusia, 2023.

XM