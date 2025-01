Después de múltiples días de silencio en sus redes sociales, el creador de contenido Markitos Toys reapareció esta semana a través de su cuenta oficial de Instagram. Este lunes 20 de enero, el influencer subió un video a su canal. La publicación es relevante pues se da en medio de una controversia por la supuesta vinculación con "Los Chapitos", dentro del Cártel de Sinaloa.

En el video de menos de un minuto de duración, Markitos Toys se pasea por el espacio, con el celular en la mano, mientras atiende a alguien que llama a su habitación y pide ingresar. El extraño video tiene como descripción el siguiente texto: "Que pasemos a pagar el agua? o qué dijo?". En el video, Marco Eduardo Castro Cárdenas atiende la solicitud de esa voz anónima fuera del espacio y fuera de la cámara que no da su nombre y pide ingresar al lugar para revisar algo relacionado con el agua. A la solicitud, Markitos Toys pregunta si es necesario que pase y luego le pide esperar un "minutito" en lo que le pregunta a los muchachos.

En el video no se alcanza a identificar si Markitos está nervioso o es parte de una broma. Aunque el uso de los emojis parecen indicar que la situación no evolucionó a nada tenso, los comentarios están llenos de seguidores del creador de contenido. La mayoría señala que no harán que cambie la opinión que tienen del creador, seguramente en relación a las polémicas en las que ha estado envuelto.

Otras más piden que las ausencias del popular influencer no se prolonguen como sucedieron en estas semanas. Uno de ellos solicita: "Hey no te pongas tan ausente, no estas viendo toda la raza que te quiere, no les des ansiedad reportatte más seguido". Otro comenta: "Animo markitos se te desea salud a ti a todos los toys". Y una última señala en broma: "ya te iba a ir a buscar yo".

En pocos minutos el video acumuló millones de visualizaciones y en este momento cuenta con más de 300 mil "me gusta" y más de 3 mil comentarios.

La reaparición de Markitos Toys llega después de que su familia fuese blanco de diversos ataques. El 8 de enero la casa de sus padres fue atacada por un grupo de hombres armados. Previamente, dos sucursales de un restaurante perteneciente a la familia también fueron agredidos.

Markitos Toys, sin embargo, no hizo alusión a los problemas de seguridad que él y su familia han enfrentado en las últimas semanas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB