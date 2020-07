Mario Bautista le da carpetazo a las acusaciones en su contra

El músico y cantante Mario Bautista anuncia que el próximo 14 de noviembre ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México para agradecerle a sus "bautisters" todo el apoyo brindado durante su carrera artística, recalcando que tomarán las medidas necesarias de higiene y sana distancia, escuchando siempre a la autoridad.



Con respecto en la polémica en la que se vio inmerso donde fue acusado de abuso, dijo que se comprobó que no es culpable de nada y que ya se cerró el caso. "Esa situación ya se cerró, se acabó el chisme, se concluyó legalmente como tenía que haber sido siempre. No me gusta salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si así hubiera sido yo habría salido y dado mi cara, porque así se afrontan las cosas. Yo veía en la tele a esta niñas y decía, 'wow, por qué hacer esto para dañar algo, por qué ser así'. Estoy agradecido, todo pasa por algo, ellas tuvieron su lección, todos podemos sacar lecciones de esa situación". Reiteró que no hubo carpeta de investigación porque no "existió nunca el caso".



Se le preguntó también sobre qué medidas está tomando para que su imagen no se vuelva a ver afectada y Mario respondió que no hay manera de prevenir el exponerse a este tipo de situaciones. "Lo único que se puede prevenir es el hacer las cosas bien, ser una persona correcta y con integridad, yo me rijo ante eso, esa es mi prioridad en la vida, porque he visto todo el cambio y el crecimiento que ha pasado en mi vida gracias al apoyo de la gente y les quiero regresar eso a través de todo lo que hago, porque la gente va a seguir siendo buena o mala. Entonces, yo no me puedo enfocar en eso, prefiero que mi proyecto, mi imagen y mi persona hablen por mí mismo a estar especulando en chismes", dijo.

También se recordó que asistió a una fiesta donde se tomaron las medidas de higiene para llevarse a cabo, señaló que le gusta divertirse y que si acudió fue porque se trataba de un lugar seguro. Finalmente compartió que su hermano será papá muy pronto, así que él está muy contento de convertirse en tío próximamente.

jb