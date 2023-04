Mario Aguilar es uno de los comediantes más conocidos de México y recientemente confesó que hace algunos años dio un un show para un evento que habría sido organizado por David Isaac Silva Garate, mejor conocido como el "H-9" y quien era uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Fue durante una entrevista con Jonathan Jovan, mejor conocido como Gusgri, para su canal de YouTube "Doble G" cuando aseguró que lo llevaron obligado a dar un show a una fiesta privada en Tepic, Nayarit y él creía que iba a un evento ganadero.

"Nos hablan, me dice mi mánager, nunca he contado esto: qué terror. Oigan, para que sepan que no es tan pelado este pedo porque vas porque vas. Me acuerdo que nos mandan un mensaje que dice: 'Queremos contratar a Mario para un evento ganadero, a todos nuestros invitados que les dé un show'", inició Mario Aguilar la anécdota.

Dijo que viajó en un vuelo de Volaris, pero le asombró que entre los pasajeros sólo viajaban personas famosas: "No sé si compraron el vuelo para nomás nosotros, no sé".

Contó que al llegar a Tepic, Nayarit, los subieron a unas camionetas para trasladarlos a un hotel, pero desde el vehículo no se lograba ver hacia el exterior.

"Te meten a la habitación y te dicen: 'tu show empieza a a las 08:00', recordó y agregó que posteriormente fueron a buscarlo para subirlo nuevamente a una camioneta y trasladarlo al evento para el que había sido contratado. Aunque reiteró que lo llevaron "con engaños".

"Hasta estuvo en pedo, porque hasta de comer me dieron. Yo la neta no me quejo. Estuvo padre".

¿Por qué Mario Aguilar terminó en una fiesta de los Beltrán Leyva?

Mario Aguilar explicó que eran unos XV años y la jovencita de la fiesta era una gran admiradora suya.

"Llego y me acuerdo que era una fiesta de XV años y la chava era super fan mía y dijo: 'Yo quiero que venga Mario Aguilar. No me importa quién invite mi mamá, mi papá', por eso iba Pancho, iban un montón de cosas, pero yo era el evento principal, porque la quinceañera era fan mía", dijo orgulloso.

Una vez que su show había concluido recordó que lo mandó llamar "El Patrón", es decir el "H9": "De repente llega un señor y me dice "El patrón quiere hablar contigo", así como lo ves en las novelas, así me pasó.

"Voy para atrás y ahí era el mero merequetengue. Allí estaban todos, lo que tú ves en la tele sí es verdad y entonces, 'toy allí yo así de '¿qué onda, mijo, cómo andas? Bien. Nombre, mi hija eran fan, fan, fan... Ahí le va su dinero, joven, y una propina, como no'. Abre una cajuela y saca una caja de Buchanans y me la da y le digo: es que yo no tomo, y dice: 'No es Buchanans' y lo abro y había dinero y yo: 'Muchas gracias'", recordó.

Tras reunirse con el "H9", exlíder del cártel de Los Beltrán Leyva, en la parte posterior de la fiesta, Mario Aguilar y su mánager comieron en una mesa dispuesta para ellos en la fiesta: "Me trataron bien a gusto".

Dijo que en esos 20 minutos fueron el "mejor show de su vida". Cuando Jonathan Jovan, "Gusgri", le cuestionó si sabía de quién era el evento, Mario Aguilar negó rotundamente, por lo que el entrevistador le dijo que era un evento del "H9" e incluso le explicó que dos años después lo mataron.

"El 'H9', Madre Santa, yo nunca pregunté", dijo el comediante, aunque aseguró que muchas veces ha ido a fiestas privadas: "si estás en este medio te va a pasar".

¿Quién era Daniel Issac Silva Garate, el H9?

Daniel Issac Silva Garate, alias "H9", era uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, hasta que fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en el poblado del Ahuécate, en Tepic, Nayarit.

Supuestamente era sobrino de Juan Francisco Patrón Sánchez y heredero a la muerte de éste del cártel en la capital nayarita.

CR