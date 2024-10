María León y Yahir echan “Fuego”

Los cantantes María León y Yahir emprendieron un proyecto en conjunto al que han denominado “Fuego”, del cual estarán lanzando canciones inéditas y haciendo una gira que promete sacar chispas. Por lo pronto, ya está disponible en plataformas digitales el sencillo “Dame tu amor”, cuyo sensual videoclip fue grabado en Yucatán. Y para iniciar con la mejor de las suertes el tour, la primera parada serán las Fiestas de Octubre de Guadalajara, donde se presentarán en concierto el próximo lunes 28 de octubre, en el Auditorio Benito Juárez.

“Esta es una amistad muy padre de mucho respeto y mucha química. Pero, sobre todo, hemos tenido muchas ganas de colaborar juntos en nuestros propios proyectos, teníamos muchas ganas de idear uno en conjunto donde pudiéramos cantar música inédita y pudiéramos componer, además de crear un show integrando los éxitos de los dos, pero con una esencia muy divertida, porque al final, nuestra amistad también se basa en lo divertido que somos, así como albureros y disciplinados, hay muchas cosas que tenemos en común y es algo que también queremos transmitirle al público”, expresa María León en entrevista con EL INFORMADOR.

“Obviamente esta primera canción ‘Dame tu amor’ es muy sensual, pero creo que el ‘Fuego’ también se refiere a la intensidad de vivir, así es que vamos a ver más adelante canciones de desamor, de amor bonito y canciones tristes. Entonces, estamos emocionados con esta puntita del iceberg que es este tema y muy emocionados también de inaugurar este proyecto en mi tierra, en Guadalajara, dentro de las Fiestas de Octubre”.

Sobre a quién se le ocurrió la idea y de quién fue ese primer acercamiento para generar este proyecto musical, hablara Yahir: “Todo nace desde hace unos años, sino me equivoco estábamos en pandemia. Me tocó ir a Miami a un reality show y cuando yo llegué de éste, María se fue para allá. Hace muchos años tuvimos una colaboración en un disco en vivo que me tocó hacer que se llamó ‘Zona Preferente’ y también ya habíamos hecho teatro y otras cosas. Pero cuando María llega de Miami me comenta que le gustaría ir a Estados Unidos, juntos, de poder tocar en acústico o con una banda chiquita para promover nuestras cosas y nuestras rolas. Así que cada vez platicábamos más seguido de esto hasta que en la oficina salió la idea de hacer una gira acompañada de música y canciones nuevas con diferentes géneros o estilos”.

Yahir refiere también que no hay plazo que no se cumpla y que las ideas son de quienes las trabajan y es por eso que ya se están cosechando los frutos. “Aquí seguimos, trabajando y ensayando para que esto sea un gran show y que este proyecto tenga grandes rolas y videos”.

Sobre la estructura del show, ambos intérpretes comparten que se trata de una velada en conjunto donde la mayor parte del tiempo estarán ambos sobre el escenario, pero también habrá espacio para tener su momento en solitario. “No son dos conciertos en uno, es un solo show donde vamos a estar compartiendo canciones que a lo mejor nunca habíamos cantado juntos y con estilos diferentes. Yahir también se está dando el chance de aventarse las coreografías y yo me estoy dando la oportunidad de cantar canciones más rockeras, cosas que nunca he hecho como subirnos a tocar instrumentos, creo que la experiencia será muy divertida donde saldrá a la luz nuestra personalidad”, externa María.

Además, comparte que uno de los puntos más importantes de la amistad que tienen es que son muy divertidos: “Somos guarrillos y queremos que la gente se divierta mucho y se la pase muy bien, no sólo se trata de que canten y que bailan, sino de que se rían, se enamoren y crear esta ilusión pasional que también es importante. Dentro de la ficción, uno de nuestros trabajos no sólo es entretener, sino crear una ilusión de este fuego y de estas chispas para que todo el mundo se emocione, eso es lo que queremos y por eso hemos estado trabajando en crear el shows más divertido y más pasional posible”.

Finalmente, si bien María tiene una sensualidad natural, a Yahir el público lo está descubriendo en esta actitud a partir de este sencillo “Dame tu amor”, aunque María expresa que el sonorense también trae lo sensual de manera natural. Sin embargo, para que el músico se haya animado a hacer esto, es porque sabe que hay confianza y amistad. Además, dejan claro que el respeto es recíproco entre ellos y sus respectivas parejas. María y Yahir también son parte del musical “Jesucristo Súper Estrella” que llegará al Auditorio Telmex, el próximo 10 de diciembre.

AGÉNDALO

Prepárate para sentir el “Fuego”

María León y Yahir tomarán el escenario de las Fiestas de Octubre, donde se presentarán el próximo lunes 28 de octubre, en el Auditorio Benito Juárez.