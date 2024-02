Marco Valdés se enoja con Cristian Castro por declaraciones sobre el "Loco" Valdés

Pese a que Cristian Castro trató de aclarar por qué llamó a su padre, Manuel "Loco" Valdés, "drogadicto" en una entrevista en Argentina, su hermano Marcos sigue dolido por las declaraciones que hizo, por lo que le pidió al cantante que reconozca que se equivocó al hablar mal del comediante.

La visita de "el gallito feliz" a México causa revuelo, pues a pesar de que es mexicano, desde hace décadas radica fuera del país. Por esto, la prensa no perdió la oportunidad de darse cita en la conferencia que ofreció en conjunto con Yuri, con quien está a poco de emprender una gira alrededor de México, puesto que eran muchas las cuestiones que deseaban abordar.

El intérprete de "No podrás" fue abordado acerca de las declaraciones hechas recientemente en el programa argentino "A la tarde", en donde recordó a su padre como un hombre dependiente a las drogas y al alcohol.

"Mi padre muy muy drogadicto, bastante drogadicto, y muy dependiente también del alcohol y de las drogas, era obviamente una persona con problemas de adicciones", declaró, provocando la sorpresa de los conductores por los que fue entrevistado.

Pero no sólo ellos se sorprendieron, sino que también provocó la tristeza de Marco Valdés, uno de sus hermanos mayores, que al enterarse de lo dicho, no tardó mucho en pronunciarse, desmintiendo la versión del cantante, con visible molestia de que el nombre de su padre fuera puesto en entredicho.

"Es tu padre, tu padre ya murió, tu padre jamás te hizo nada; si se dieron las circunstancias para no criarte junto a él, eso es muy diferente, pero mi padre falleció hace casi cuatro años, ¿cómo sabe que mi papá se drogó?, ¿dónde tiene pruebas de que mi papá era un drogadicto?, yo nunca vi a mi padre drogarse, jamás, ¿se tomaba una copa?, sí, y me lo decía él, pero siempre me dio un consejo que era muy importante: 'bueno y poquito, hijo, lo que vayas a beber'", dijo a Gustavo Adolfo Infante.

A raíz de la respuesta de Marcos, la prensa comentó a Cristian que su hermano estaba herido por el hecho de que había sugerido que su padre era dependiente de las drogas. En ese momento, el cantante intentó aclarar que su intención no era la de ofender a su padre, sino la de explicar que “el Loco” había pertenecido a la “época hippie” donde ingerir sustancias psicodélicas era muy común y, hasta le ayudaba para ejercer su profesión como comediante.

"Dije que era un poqui drogui, bueno... se sabe que mi papá fue hippie, realmente fue como un rey de los hippies, hubo una camada de comediantes con esa esencia hippie, solamente quise decir que, efectivamente, mi padre fue hippie, y eso... vaya, no tiene nada de malo, solamente lo quise decir, pero sin crítica, creo que quizá aportó a su comedia el ser así, el encanto de Manuel, el encanto de mi papi", detalló.

Pero para Valdés esta aclaración no fue suficiente, pues ya se encargó de negar que su padre perteneciera al movimiento hippie, por lo que le pidió a su hermano menor que tenga el brío para disculparse, pues es tolerante al pensar que Cristian cometió un desliz, como a cualquiera le puede suceder.

"Cristian, si me estás oyendo, ojalá que me escuches, yo te pediría aceptar que te resbalaste, hermano mío, se vale aceptar 'me resbalé', es lo único que yo quisiera decir", dijo en "Ventaneando", aclarando que no está enojado con Castro, pues lo considera como uno de los "mejores cantantes del mundo".

"No es que esté enojado, me dolió, fue un dolor en mi corazón, la dinastía está en mi corazón", señaló.

Por su parte, el cantante de "Por amarte así" le pidió a Marco que no se moleste, agregando que también siente un profundo cariño por él.

