Manuel Balbi se mezcla entre el bien y el mal

Apostar por personajes apegados a la realidad es la propuesta de Manuel Balbi, el actor tapatío que en los últimos años ha destacado por interpretaciones que demuestran que las historias actuales han roto con el estigma del sufrimiento y la felicidad extrema de las telenovelas clásicas.

Manuel, quien da vida al temerario “Leonardo Morán” en el melodrama estelar de Televisa, “Por amar sin ley”, asegura que las audiencias se han cansado de las historias en donde los villanos y los buenos no se mezclan, al considerar que cada vez se exigen más personajes que muestren como el realidad, en donde los malos tienen la posibilidad de cambiar para bien y que los buenos también tienen su lados oscuros.

Alistando el cierre de la primera temporada de “Por amar sin ley”, Manuel Balbi reflexiona sobre el aprendizaje que “Leonardo Morán” le ha dejado no solo por ser un personaje de claroscuros, un abogado que si bien trata de hacer las cosas de la manera más perfecta y honesta, también lucha de frente al ego y al amor.

“Las cosas han tenido que cambiar poco a poco, el público ahora tiene una forma distinta de engancharse a las historias, me encanta que ahora sean personajes más realistas, ya no se trata del personaje que es totalmente bueno y el malo también, ahora tienen sus altos y sus bajos. En todos los seres humanos existe el ying-yang, con sus claroscuros, ese lado necio y reflexivo, es un lado totalmente humano y eso es lo que estamos mostrando en ‘Por amar sin ley”.

Con libertad para trabajar

Tras exitosas interpretaciones en producciones internacionales como “La patrona” y “Las Aparicio” y “El señor de los cielos”, Manuel Balbi firma por primera vez en Televisa, destacando ahora la libertad de los actores de poder integrarse a diversos proyectos que les permitan explotar sus facetas artísticas en nuevos formatos como el cine y el streaming que, a su vez, también promueven otro acercamiento con el público.

“Ahora es la primera vez que estoy con Televisa, yo apuesto el todo por el todo en cualquier proyecto, sabemos que el público ha cambiado, pero tampoco podemos darles la espalda a esa audiencia tradicional, tenemos que ir abriéndonos a nuevas cosas, tenemos la infraestructura para hacerlo”.

Aunque las negociaciones aún están a la espera de concretarse para nuevos proyectos, Manuel Balbi adelanta su posible participación en una película que, posiblemente, comience sus llamados en noviembre, además de tener en puerta otras producciones en televisión como el estreno en junio de la serie “El príncipe” sobre José José.

“Creo que la película ‘Amor de mi vida’ ya cambió de nombre a ‘Acerca del tiempo’, sabemos que los proyectos en cine tardan en darse, es un proyecto que está desde que hice ‘La patrona’ y no se había podido aterrizar y ahora se retoma, no sé quién vaya de protagonista femenina, también tengo ya lista ‘El príncipe’ con una participación especial y otra serie que todavía no inicia rodaje”.