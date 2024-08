"Mamma Mia!": esto se sabe de la tercera película del musical

"Mamma Mia!" es un musical basado en las letras de la agrupación sueca ABBA. Fue llevado a la pantalla grande en el 2008, con la participación de Meryl Streep (Donna) y Amanda Seyfried (Sophie) en los papeles principales. Diez años después, una segunda entrega emocionó a los fanáticos.

Tiempo después de que "Mamma Mia! Vamos otra vez" se estrenara en cines en el 2018, Judy Craymer, productora musical, reveló que el proyecto estaba pensado para ser una trilogía , sin embargo, la pandemia de Covid se interpusó en los planes, lo que ocasionó que la producción de la nueva película quedara en el aire.

"Se supone que en todos estos meses tenía que haberle seguido dando vueltas a mi cabeza sobre eso. Pero luego la nube de la COVID me golpeó muy fuerte. Creo que un día habrá otra película, porque estaba concebida como una trilogía. Sé que Universal quiere que lo haga" , declaró Craymer.

Pero la esperanza de que la trilogía quede concluida ha renacido gracias a los nuevos datos que se han revelado recientemente.

Datos que confirman una nueva película de “Mamma Mia!”

Aunque el proyecto todavía no es oficial, Craymer develó que estaba "en sus primeras etapas", esto en el año 2023.

Christine Baranski, la actriz que le da vida a Tanya, una de las mejores amigas de Donna, ha confirmado la idea de llevar a cabo el proyecto, pues se reunió hace poco con la productora.

"Estuve en Londres con Judy Craymer en nuestro bar favorito, está planeando Mamma Mia! 3. Ella me dio la trama de cómo va a ser. ¡Eso es todo lo que puedo decir! Pero no es como, '¡Oh, ojalá pudiera suceder!' Judy Craymer hace que las cosas sucedan. Ella hizo realidad la segunda y fue un éxito fenomenal. No dudo que Judy Craymer pueda reunirnos y estar juntos", dijo la actriz.

Por otro lado, se espera tener de nuevo la participación de Meryl Streep. La productora señaló que la idea de su participación está contemplada en la etapa preliminar del proyecto. Craymer subrayó lo mucho que a Meryl le gusta interpretar a Donna, por ello desea actuación.

Por su parte, en el Festival de Cannes, luego de que se le preguntara a la actriz si estaría dispuesta a participar en una nueva película de "Mamma Mia!", Streep contestó gustosa que sí: "no sé cómo lo van a hacer. Tienen una idea. No lo he escuchado todavía, pero está en (mi agenda) y lo escucharé muy pronto".

