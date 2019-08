Maldita Vecindad, llena de amor y paz

Reconocida no sólo por sus éxitos sino por llevar un mensaje de paz y reflexión durante 30 años de trayectoria, la agrupación mexicana Maldita Vecindad se dijo en contra de las letras que discriminen, inciten a la violencia o vean como objeto a las personas, provengan del género musical que sea.

“Es importante no transmitir, en ningún género, ese tipo de opiniones o usos que se le pretende dar a las personas, no somos objetos. No estamos de acuerdo con las letras que tienen misoginia, discriminación, homofobia o insultos, eso no lo compartimos”.

Pato lamentó que actualmente las canciones aborden los temas antes mencionados y la gente las baile, “como si no pasara nada en el mundo”. Subrayó que no se trata solamente del reggaetón, sino de varios géneros.

“Que cada quien consuma lo que quiera, pero nosotros no estamos de acuerdo con temas discriminatorios ni trato utilitario, mucho menos que se haga apología de la violencia que, en muchos géneros, también en el rock, se da, como la banda y la salsa, hay letras violentas y agresivas”, comentó.

Lo anterior, dijo el guitarrista, porque la música deber ser un puente para acercarse, de manera creativa y afectiva, a la gente, algo que ellos han tratado de hacer en sus más de tres décadas de carrera.

“Como decía Piporro, nosotros contamos historias a través de disco-novelas, crónicas urbanas, de vida, de amor, es lo que hacemos, temas sociales obviamente siempre mencionamos. También hay propuestas de gente que construye líricamente, te informan, son juglares, cronistas de sus tiempos”, apuntó.

El músico agregó en ese sentido que en el conjunto “no creemos que la música tenga que ser usada para ser apología de la violencia, no estamos para nada de acuerdo. Nuestros conciertos son de paz y baile, está implícito”.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si el reggaetón les ha hecho sombra a los rockeros, luego de que los poperos hayan decidido unirse y fusionar su música para mantenerse dentro del top, respondió:

“En absolutamente nada, no ha bloqueado nuestro trabajo, nosotros, a final de cuentas, somos respetuosos de cualquier género de música, la gente que la crea y la consume. Cada quien tiene libertad para consumir lo que quiera. Lo importante es que haya opciones”.

Pato anotó que “el reggaetón tiene raíz africana, hay cosas que se fusionan con el hip hop también interesantes. De cierta manera hasta nos identificamos, de forma política y social, pero particularmente con Maldita, no nos ha influenciado, tenemos otro acercamiento a esa música”.