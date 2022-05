La colección titulada: “Madre de la creación” incluye obras de arte digital hechas por Madonna en asociación con el artista Mike Winklemann, conocido en la web simplemente como “Beeple”.

En estas piezas de criptoarte, la cantante pop de 63 años aparece sin una sola prenda; añadiendo además elementos simbólicos que escandalizaron a más de alguno en redes sociales, como: un modelo 3D de su vagina, videos de su avatar dando a luz a un árbol, un ciempiés y una mariposa.

La nombrada “Reina del Pop" describió esta serie de obras como un "trabajo de amor" que realizó a lo largo de los últimos meses junto Beeple, quien vendió un NFT el año pasado por 69 millones de dólares; sin embargo, en esta ocasión, las ganancias por la venta de estos archivos digitales beneficiaran a las organizaciones: Voices of Children Foundation; City of Joy y Black Mama's Bail Out.

"Quería investigar el concepto de creación, no nada más la forma en que un niño entra al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad", explicó Madonna en un comunicado.

"En un entorno de laboratorio frío, sin signos de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol vibrante completo. Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo”. señala el comunicado compartido por la diva del pop estadounidense hace unos días.

¿Qué son las NFT?

Las NFT son tarjetas de criptoarte que forman parte de una industria en crecimiento en el mercado de las criptomonedas, en donde prácticamente cualquier cosa puede ser vendida por mucho dinero. De acuerdo con las reglas de las ventas de arte criptográfico, el ganador de la subasta de la tarjeta de Madonna recibirá un token no fungible que actuará como certificado de autenticidad de la propiedad.

Con información de SUN