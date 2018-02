Machaca Fest 2018; el evento que combina rock, reggaeton y música popular

La séptima edición del Machaca Fest se llevará a cabo el 23 de Junio en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León y ha revelado su cartel completo que combina exponentes tan diversos que van desde el rock hasta el reggaeton.

Thirty Seconds to Mars, Caifanes, Intocable, Los Caligaris, y Mi Banda El Mexicano previamente habían sido anunciados, a ellos se suman los artistas urbanos de J Balvin y Don Omar además de Mon Laferte, Vicentico, Third Eye Blind, Babasónicos, Los Cafres, Caloncho, Moderatto, Inspector, No te Va a Gustar, La Mosca, Hello Seahorse!, Technicolor Fabrics, La Banda Bastön.

En el festival por primera vez suma exponentes cuyas letras son en inglés, también se encuentran la banda de San Francisco 'Third Eye Blind'.

En el festín sonoro también estarán presentes: Kapanga, LNG/SHT, Los Románticos de Zacatecas, Rawayana, Daniela Spalla, La Santa Cecilia, Indios, Gran Sur, Dawn Avenue, Niños Héroes, Galactic Beans y Ácido Pantera.

Los boletos van desde $1100 en zona General y $3850 en su modalidad Platino.