MET Gala 2022, la fiesta de la moda que no puedes perderte

Bajo el concepto "In America: An Anthology of Fashion" se desarrolla la edición 2022 de la MET Gala en la ya famosa escalinata del museo MET, en Nueva York.

Según explica E! Entertainment, esta edición es la continuación a la anterior, tomando como eje la moda de Estados Unidos: “Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, expresó Max Hollein, director del museo MET.

El mismo portal refiere que Blake Lively es una de las elegidas coanfitrionas junto con su pareja, Ryan Reynolds. Regina King (quien suele lucir Louis Vuitton en la alfombra roja) y Lin-Manuel Miranda también ejercen como coanfitriones de la nueva edición.

Por la alfombra ya desfilaron Kourtney Kardashian y su prometido Travis Barker, la rapera Megan Thee Stallion, Emma Stone , Billie Eilish, Joe Jonas y su mujer, la actriz Sophie Turner quien está embarazada.

El glamour es una de los elementos más importantes de la velada, las celebridades no temen a verse excéntricas, llamativas y fastuosas porque de eso se trata la gala, de vivir la fantasía de lo majestuoso.

Incluso algunas estrellas tienen que ser ayudadas para mostrar la belleza y dificultad de sus vestidos.

