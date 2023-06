El cantante Luis Miguel, hizo que la gente opinará luego de hacer “Sold Out” en tan pocas horas los boletos de su Gira “Luis Miguel Tour 2023”, conciertos que impartirá en la Ciudad de México y en otras partes de la república, luego de anunciarse. Provocando que sus fans hicieran lo imposible por conseguir asientos y disfrutar de “El Sol”.

Hace un par de semanas, se filtró un video en varias redes sociales mostrando que Luis Miguel “El sol” está en todas partes, pues los fanáticos se lo encontraron en París disfrutando de gente conocida a su alrededor. Asimismo, un usuario de TikTok llamado @losangelesdeluismiguel fue quien compartió el video donde se mira al joven acercándose a LuisMi para tomarse una foto, mientras otro grababa un video diciendo:

"Hola Luis ¿Cómo estás? Somos tus grandes fans de París".

Después de dicho acto se observa al cantante caminar y les pregunta cómo están, pero cuando le piden la foto no se acerca para tomársela; aunque, esto no fue problema, debido a que sus fanáticos estuvieran felices de encontrarse con él y poder grabarlo unos minutos.

Por otro lado, Luis Miguel es un exitoso cantante mexicano que ha logrado conquistar a casi todo el mundo, por ello es considerado uno de los artistas latinos más influyentes en la industria musical.

Cabe mencionar, que en 1982, salió su primer disco nombrado "Un Sol" y desde entonces múltiples generaciones han crecido escuchando su música. Sus canciones no pasan de moda, al contrario, pese a los años siguen vigentes y siempre ha estado rodeado de éxitos y polémicas en sus más de 40 años de carrera.

Cuando Luis Miguel era un niño y apenas comenzaba a tener fama, se vio inmerso en situaciones que lo marcaron de por vida, o por lo menos es lo que se proyecta en su serie biográfica. Una anécdota de ello fue cuando su padre Luisito Rey, le quitó años de su infancia y fue sumamente estricto; sin tomar en cuenta los nexos que tenía con figuras públicas y políticas quienes fueron clave para que su hijo triunfara.

También se especula que años después revelaría la serie biográfica del cantante, es cuando su madre Marcela Basteri le hacía favores a un político mexicano señalado por corrupción conocido como el “Negro Durazo”. Señalando que no fue por voluntad propia, sino a petición de su entonces esposo. Así hay miles de historias, rumores y teorías de conspiración sobre la vida de "El Sol" mexicano.

“Por qué me dice mi corazón que no es él… Su nariz y la sonrisa”, “Es el doble”, “Como pueden decir que no es, si está igualito a cuando era joven”, “Se mira triste y rodeado de tanta gente que yo al ver no lo toman mucho en cuenta y eso a mí me duele. Dios te bendiga mi Bello Sol”, “No está cómodo”. Comentarios que hicieron algunos usuarios en Twitter sobre el cantante.

SN