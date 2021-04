Tras el estreno del tercer capítulo de "Luis Miguel, la serie" en donde se aborda el tema del distanciamiento entre el intérprete de "La incondicional" y Cristian Castro, en redes sociales salió a relucir un video en el que el hijo de Verónica Castro canta uno de los éxitos de "El Sol".

Según “Luis Miguel, la serie, fue en la época de los 90 cuando su relación se rompió luego de que hubiera un triángulo amoroso entre ambos cantantes y la conductora Daisy Fuentes, tiempo después el autor del tema "No podrás", declaró que había sido Luis Miguel quien se interpuso en su relación y después se hizo el ofendido ante la situación.

El video difundido en redes sociales donde se le ve cantando "Ahora te puedes marchar", durante el programa de radio estadounidense "El show de Piolín", Castro también imita a Luismi durante una conversación.

"Sinceramente estoy muy molesto con este chico Cristian, me gusta que canta un poquito así canciones y me sigue, pero eso de salir con Daisy la verdad no me gustó para nada", dijo Cristian ante el micrófono, simulando que era "El Sol" y estaba siendo cuestionado acerca de Castro.

Ante el cuestionamiento del conductor, Eddie "Piolín", Sotelo de qué haría si lo comunicaran vía telefónica con Fuentes, Castro prefirió terminar con el sketch: "No, mejor ahí le paramos condenado", dijo entre risas.

Finalmente, el romance no prosperó en ninguno de los casos y hoy Daisy está felizmente casada con el cantautor estadounidense Richard Marx, con quien comenzó desde el año 2015.

AC