La noche de este lunes la Ciudad de México vivió el primer concierto de Luis Miguel en su regreso a los escenarios.

Con un show espectacular y un cantante que se entregó por completo a su público, "El Sol de México" abarrotó la Arena Ciudad de México y enloqueció a sus fans que por más de una hora cantaron sus mayores éxitos.

La llegada del astro a la capital mexicana convocó, no sólo a sus más grandes admiradores, también a varios famosos que se dieron cita en el recinto, entre los que destacaron Leticia Calderón y Bárbara de Regil, quien desató controversia en redes sociales al criticar la actitud del intérprete en el escenario.

Tras la presentación de Micky, la actriz de "Cabo", decidió dar su opinión al respecto y aseguró que lo que más le llamó la atención en toda la velada, fue el hecho de que el cantante no interactúe con su público: "No dijo ni buenas noches, hola, gracias... no dijo nada, ni una sola palabra; y sí se siente raro", dijo.

De Regil también explicó que como espectadora no vio con buenos ojos la falta de comunicación del "Sol", sobre todo porque el lugar estaba lleno de gente que lo ama y que hizo de todo para poder estar presente: "Yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista, que tiene un montón de público que lo ama, no diga gracias", agregó.

Asimismo, y como para aclarar su presencia en el lugar, reveló que ella no es fan de Luismi, pero que si asistió fue para acompañar a su esposo, Fernando Schoenwald, quien sí es un gran admirador: "No soy fan, a mí no me llama su música. La canto, me sé algunas (canciones) y cool, fui porque a Fer le gusta".

Lo que sí reconoció la actriz, tanto es sus publicaciones, como en este video; es que fue una gran noche y que el espectáculo "si estuvo bueno", finalizó.

La noche de este martes Luis Miguel ofrecerá el segundo de siete conciertos que tiene programados en el recinto, para continuar su paso por México en Guadalajara, San Luis Potosí, León, Oaxaca y cerrar este 2023 con un show exclusivo en la Riviera Maya.

