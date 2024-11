Luis Ángel "El Flaco" celebrará 25 años de trayectoria en el Auditorio Telmex

El músico sinaloense Luis Ángel “El Flaco”, el próximo 7 de marzo en Guadalajara celebrará por partida doble porque será su cumpleaños número 41 y también festejará 25 años de carrera en el Auditorio Telmex.

“El año pasado nos la pasamos muy bien celebrando mi cumpleaños y este 2025 esperamos que sea lo mismo o mejor, con más música y más cosas. A toda mi gente de Guadalajara los invito, pero además también el 5 de marzo estaré en la Ciudad de México, será mi primera vez en el Auditorio Nacional y traigo la emoción a todo lo que da aunque todavía faltan muchos meses, todo el rollo aquí lo traigo la cabeza y quiero que sea algo chido”.

Todo esto que le está pasando a “El Flaco”, es producto de su trabajo y de su esfuerzo por más de dos décadas. “Ha sido muy arduo, de mucho trabajo, de muchas desveladas trabajando a todo lo que da, pero yo creo que ha valido la pena el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con el equipo, con todos los que tienen que ver en este rollo de lo que es Luis Ángel ‘El Flaco’, la verdad es que ha sido muy bonito”.

ESPECIAL

Además, agradece a sus fans. “Todo ha ido fluyendo sin forzarse nada. La neta que mis respetos para mis fans porque me hacen sentir muy apreciado”. Para el concierto en Guadalajara, al igual que el año pasado, promete grandes amigos e invitados compartiendo con él. Además, a nivel técnico en cuanto a luces y visuales, echará la casa por la ventana. Por si fuera poco, después de estas fechas emblemáticas para Luis Ángel, seguirá su tour por Estados Unidos y Centro y Sudamérica.

“Son muchas ciudades y muchos países. Es muy emocionante el saber que se va plantando la semillita para que más gente conozca tu música, me gusta mucho esa parte, me apasiona mucho. Y pues yo me siento un embajador de mi tierra de Sinaloa, de Mazatlán, que es mi lugar de nacimiento”. Luis Ángel continúa además con la promoción de su sencillo “Amor bonito” y ahora está lanzando “Un terrenito en tu vida”. De hecho, el álbum del 25 aniversario saldrá en febrero próximo.

Entre sus invitados estarán El Mimoso y Majo Aguilar, entre otros, de hecho en Guadalajara recientemente estuvo filmando los videoclips.

FS