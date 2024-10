Los Tucanes de Tijuana hacen vibrar a las Fiestas de Octubre

El día 17 de actividades del Foro Principal de las Fiestas de Octubre estuvo marcado por la presentación de Los Tucanes de Tijuana ante un recinto a su máxima capacidad de asistencia.

Antes de subir al escenario, Los Tucanes ofrecieron una rueda de prensa en la que recordaron los inicios de su carrera, un lunes 13 de abril de 1987. “Han sido 37 años de muchas satisfacciones”, mencionaron, aludiendo al largo camino que han recorrido dentro de la industria musical.

Una de las preguntas más esperadas por los medios fue su reacción ante el reciente cover que hizo Metallica de su icónica canción “La Chona” durante un concierto en la Ciudad de México. Ante esto, la agrupación expresó con entusiasmo: “Nos enorgullece mucho que Metallica nos haya hecho este bonito homenaje en uno de los escenarios más grandes de México. Fue algo insólito, inédito, único. Agradecemos este detalle de corazón”. Destacaron que “La Chona” siempre ha sido una de las favoritas del público, y que esta versión especial le dio “un plus, un extra”, lo que ha sido motivo de gran satisfacción para ellos. Además, aprovecharon para invitar a nuevas audiencias a explorar más de su extenso catálogo musical.

En cuanto a la posibilidad de devolver el gesto a Metallica con un cover, el grupo comentó que aunque aún no han trabajado en algo concreto, no descartan la idea. “Nos gusta mucho el rock, y aunque no somos rockeros, quizá algún día nos animemos”, dijeron.

Los Tucanes de Tijuana también dedicaron un momento para agradecer a la nueva generación de artistas que ha revitalizado el género de los corridos. “Nos alegra ver cómo los jóvenes han hecho que este estilo musical siga evolucionando, manteniéndose relevante pero diferente al corrido clásico”, señalaron.

En cuanto a las críticas sobre la supuesta apología del delito en los corridos, la agrupación fue clara en su postura: “Somos muy respetuosos de lo que decidan las autoridades, pero creemos que la música es entretenimiento. La música no tiene que ver con la problemática, es la consecuencia, no la causa. Aunque reconocemos que algunas canciones pueden cruzar la línea de la vulgaridad, siempre defendemos que los corridos son parte de nuestra cultura”. Enfatizaron la importancia de mantener la responsabilidad en el contenido de sus letras.

A las 21:45, el escenario se sumió en la oscuridad, mientras un video introductorio sobre la trayectoria de Los Tucanes se proyectaba para dar inicio a su esperado concierto. La agrupación abrió su set con algunos de sus grandes éxitos como “La Chica Sexy”, “Me gusta vivir de noche” y “El Centenario”, desatando la euforia entre el público.

Un breve “¡Hola Guadalajara, Jalisco! ¡Hola Zapopan!” resonó desde el escenario antes de que comenzara “Espejeando”, momento en el que la audiencia ya estaba de pie, disfrutando cada nota con energía y entusiasmo.

En medio del espectáculo, el vocalista Mario Quintero se tomó un momento para dirigirse al público: “Esta canción seguro les traerá muchos recuerdos, especialmente para quienes se han enamorado con ella”, dijo antes de interpretar “Mundo de amor”. Luego, continuaron con “Mis Tres Animales”, otro de los clásicos más esperados de la noche.

Quintero agradeció al público por acompañarlos en esa noche tan especial, e invitó a todos a continuar la fiesta al ritmo de “El Tucanzo”, para continuar con la noche llena de música, baile y recuerdos.

