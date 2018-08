Los Claxons gozan de su "Maldita felicidad"

La banda regiomontana Los Claxons se encuentra próxima a estrenar su séptimo disco de estudio, “Maldita felicidad”, el cual saldrá en pocas semanas junto con el segundo sencillo que lleva el mismo nombre de la placa. A lo anterior se suma que ya se preparan para arrancar su gira de presentaciones y a Guadalajara llegarán el próximo 16 de noviembre al C3 Stage, como lo apuntan en entrevista para esta diario. Por lo pronto sigue sonando su primer single “Cuarto de hotel” que ya superó el millón y medio de vistas en Youtube.



“Esta es una canción que por primera vez experimentamos en un hibrido entre una producción más digital y con lo análogo, que es lo que hacemos en el estudio, el tema lo hicimos con Andrés Saavedra, quien es un productor colombiano y quedó un resultado muy padre que creo que a la gente le va gustar muchísimo”, destacó Sánchez. El álbum “Maldita felicidad” contiene 13 canciones y fue grabado en su ciudad natal, Monterrey.



“La industria ha cambiado muchísimo y nosotros hemos trabajado un chorro para adaptarnos, hay una ventaja en nuestra carrera que siempre lo hemos hecho de manera independiente, nunca hemos necesitado de un sello trasnacional para poder lograr una promoción intensa, nuestro trabajo ha sido a base de que la gente recomiende nuestra música. ‘Maldita felicidad’ es un esfuerzo colectivo de nosotros y de nuestro sello independiente, tratando de hacer las mejores canciones para conectar”, comparte Nacho.

Sin temor a fusiones

Una de la bandas que más colaboran en otros géneros, precisamente son Los Claxons, una de sus más recientes colaboraciones es con Los Ángeles Azueles con su canción “Antes que al mío” en el disco “Esto sí es cumbia”. Lo mismo hicieron otras alianzas, por ejemplo con Yuri para los versos de una letra, también featurings con Luca y Los Rumberos. Además han experimentando en el rock pop, sonidos electrónicos y latinos.

“Siempre nos han tocado corrientes a lo largo de nuestra carrera, habían promotores en 2004 y 2005 que nos decían que si no hacíamos música más rockera no íbamos a poder sonar en radio, o entrar a festivales o hacer gira, y luego que música más acá y el urbano, pero seguimos haciendo lo nuestro, obviamente que evolucionando en la manera que hacemos nuestros discos, es parte de ser artistas, explorar sonidos nuevos, el tema urbano nos lo han preguntan mucho, no lo hemos hecho, pero sí con los Ángeles azules, con Cañaveral, Matute y La Leyenda”.

Los Claxons se quitan los prejuicios musicales y están más que contentos de colaborar siempre y cuando conecten con quienes los invitan.





El propio Nacho agrega que “honestamente estamos muy contentos del resultado, son 13 temas que marcan muy bien el estado de ánimo en el que nos encontramos, por eso el título del disco, porque explotamos el momento en el que vivimos. Hay baladas, canciones de amor, canciones playeras, hay de todo. Tres años después a nuestros seguidores ya les hacía falta un álbum y a la gente que no nos conoce, esta es una buena oportunidad de llegar a ellos, de poder hacer otra gira en grande, hacer escenarios grandes como la Arena Monterrey el Pepsi Center”.



Cholo comparte que dirigirse siempre de manera independiente no es que ahora sea más sencillo o más difícil que ante, “no es cuestión de que sea fácil o complicado, nosotros de alguna manera ya estamos acostumbrados a trabajar así, obviamente en un principio se batalla un poco más, pero después de 14 años de carrera la gente ya te conoce más y se va fluyendo poco a poco este proceso”.



Sobre realizar una celebración por los 15 años de trayectoria, pues es un número simbólico, dice Sánchez que sí lo están pensando, “siempre buscamos hacer excusas para celebrar, para hacer algo diferente y el (aniversario) 15 no será la excepción”.

A la conquista de América

Los Claxons estarán el 7 de octubre en el Pepsi Center y el 23 de noviembre en Arena Monterrey, estarán de promoción por toda la República toda vez que salga el disco a la venta. La siguiente etapa es visitar otros países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica y Belice, esperan también que se pueda dar algo en Argentina.