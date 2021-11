Llega a VIX la serie “Cuando vivas conmigo”

Ya está disponible en la plataforma de streaming gratuita, VIX, la serie colombiana “Cuando vivas conmigo”, la cual es una adaptación libre de la novela “El héroe discreto”, obra del Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano, Mario Vargas Llosa.

Este proyecto del 2016 es una producción de Caracol Televisión, protagonizada por Caterin Escobar, Diego Trujillo, Sandra Reyes y Christian Tappan. A propósito del reestreno para el público de México y Latinoamérica, el actor Diego Trujillo habla en entrevista para esta casa editorial.

“Me encanta saber que estas producciones colombianas están trascendiendo fronteras y que están llegando a México, para mí es un orgullo”, confiesa el actor. La serie cuenta la historia de “Gertrudis” (Sandra) y “Armida” (Caterin): dos jóvenes hermanas con personalidades opuestas. “Gertrudis” es sumisa, retraída, insegura y tímida. “Armida” es rebelde, extrovertida, segura de sí misma, impulsiva y dueña de una gran belleza. Son las dos caras de una misma moneda.

“Tengo la suerte de conocer a Ana María Parra, quien fue la que se encargó de la adaptación de la novela y la respeto mucho, es excelente escribiendo. Cuando me enteré del proyecto y supe que era basado en una novela de Vargas Llosa, la emoción fue grandísima. Luego, cuando me fui encontrando con el elenco y los directores, todo me pareció encantador, porque yo desde hace mucho tiempo le pongo mucha atención a los proyectos que hago, me tienen que emocionar y gustar, y este fue el caso”.

La serie cuenta con 72 episodios, cada uno muestra la vida cotidiana de muchos latinoamericanos que se han visto obligados a dejar las costumbres de su provincia para buscar un mejor futuro en la ciudad. “El hecho de que la historia estuviera basada en una novela de Vargas Llosa, ya era un atractivo inmenso, porque eso garantiza que la esencia de la trama y su estructura tengan un peso y un interés muy importante, pero además, la historia en particular de mi personaje, me llamó mucho la atención porque desaparece repentinamente”.

En la trama, Diego interpreta a “Ismael Herrera”, dueño de una aseguradora. Él es un alto ejecutivo, muy inteligente que sabe lo que es el éxito, tiene un humor negro que muchos confunden con crueldad. Ha ganado en todo, excepto en educar bien a sus dos hijos, “Magdalena” y “Escobita”; la primera nunca pudo encontrar un lugar en el mundo y el segundo es un as para los negocios ilegales.

“Me gustó desarrollar a un personaje que es una buena persona y que deja una serie de lecciones durante su breve tiempo de participación, pero que desaparece, eso me pareció fascinantes. La novela está llena de una cantidad de elementos que son muy reconocibles en toda esta dramaturgia latinoamericana de telenovelas”. Reconoce Diego, que los melodramas en Colombia, sobre todo, han tenido una gran evolución en la manera de contar sus historias.

Diego ahora se alista para desarrollar una participación especial en una serie de Amazon y a partir de enero es probable que esté en una producción de Netflix.