Lizbeth Rodríguez explota contra farmacia por un helado derretido

El nombre de la youtuber, Lizbeth Rodríguez, se volvió tendencia en la red debido a que compartió un video de denuncia en el que expuso un percance que tuvo en una farmacia al comprar un helado derretido.

En el clip, la creadora de contenido mencionó que su hijo compró un helado en una farmacia, pero al abrir el empaque notó que su postre se encontraba derretido y al intentar cambiarlo, el personal se negó.

"Me dicen que no me lo pueden cambiar porque está roto. Yo sé que cuando los refrigeradores no sirven, te los cambian y el refri lo tenían abierto", mencionó la influencer.

Al no solucionar su problema y recibir una supuesta mala atención por parte de los trabajadores, Lizbeth Rodríguez decidió hacer un video explicando lo sucedido y exponer que no le habían querido cambiar el producto: "No me lo quieren cambiar, pedí hablar con un encargado, pero no me hicieron caso. Los trabajadores no entienden y en este momento quieren marcar un código rojo", destacó la influencer.

Sin embargo, su video tuvo un efecto contrario en redes sociales, pues decenas de usuarios la criticaron por ser "demasiado exigente" e invalidaron su denuncia.

En un día, el video se volvió viral y le provocó decenas de críticas con todo tipo de comentarios: "Qué ridícula eres"; "Al momento de tocar la bolsa sabes si esté derretido o no"; "Cómprate otro, no te vas a quedar pobre"; "Tanto drama por un helado"; "Pásame tu cuenta para transferirte lo del helado"; "Si viste el refri abierto, por que comprarlo"; "Tanto dinero que ganas y andas peleando".

Tras la reacción de los internautas, Rodríguez aclaró en los comentarios: "No porque tenga dinero para comprar otro voy a dejar que me estafen, en qué cabeza cabe que te van a vender un helado derretido, esto nos pasa a todos los consumidores en momento dado, está bien exigir que se cumplan tus derechos como consumidor".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC