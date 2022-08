Un final emocionante y con giros inesperados es lo que promete Livia Brito, protagonista de “Mujer de nadie”, telenovela impulsada por Televisa y que hoy revelará el desenlace que tendrá “Lucía”, su personaje y protagonista de la historia.

Será en el horario estelar nocturno, a las 21:30 horas por el Canal de Las Estrellas, cuando la audiencia no solo descubra el destino de esta historia original de Liliana Abud, pues también verá la consolidación de “Lucía”: “El final estará de impacto, de verdad es muy bueno”, indica Livia Brito en entrevista con EL INFORMADOR, y recuerda que tras recibir la propuesta de dar vida a “Lucía”, no dudó en aceptar este complejo personaje, pues aunque no estaba en su planes seguir con una nueva producción tras culminar “La desalmada”, quedó fascinada por el reto actoral que implicaría “Mujer de nadie” y en particular “Lucía”, una mujer originaria de la comunidad poblana de San Jacinto, quien desde pequeña enfrenta la muerte de su madre y emprende un viaje de dolor a causa de la nueva pareja de su padre: “Isaura”, (Cynthia Klitbo), que se convierte en una de sus principales enemigas.

“‘Lucía es una mujer que, desafortunadamente, como en la vida real, pasa por situaciones de dolor, una tras otra, y te preguntas hasta cuándo tendrás buena suerte, cuándo te va a sonreír el destino. Pero siempre al final el bien triunfa”, apunta Livia Brito aguardando el secreto de este personaje, que rápidamente conectó con la audiencia por su capacidad de resiliencia ante otros golpes de la vida, como el intento de violación que tuvo y del que logró defenderse, sin imaginar que esta horrible experiencia la encaminaría a conocer al gran amor de su vida “Fernando” (Marcus Ornellas).

Sobre qué similitudes o diferencias tiene la actriz con su personaje, señala que ella no se “tardaría tanto en esperar a que el destine busque la justicia. A ella le han pasado demasiadas cosas malas y no tenía la suficiente experiencia para darse cuenta... Creo que yo tomaría cartas en el asunto, tengo esa distancia con ‘Lucía’, no sufro tanto las cosas, actúo más rápido”, destaca.

Una nueva fuerza narrativa

La actriz, quien ha protagonizado otros éxitos de la televisión como “La Piloto” y “Médicos, línea de vida”, indica que la gran recepción que ha tenido “Mujer de nadie” en la audiencia se debe también a los nuevos tratamientos que tienen los personajes femeninos: “Hace unos siete años, los personajes que yo hacía eran de mujeres que esperaban a su príncipe azul y ahora me parece perfecto lo que está sucediendo en las novelas y en el mundo real, donde las mujeres somos empoderadas, somos inteligentes, echadas para adelante, podemos mantener a una familia completamente solas. No nacimos con nadie, tanto hombres como mujeres, podemos los dos salir adelante sin el apoyo del otro, y si tenemos una pareja y nos complementamos, adelante, pero no muchas veces es así”.

Tras compartir pantalla con Azela Robinson, Cynthia Klitbo, Plutarco Haza, Carmen Aub, Roberto Soto, Verónica Langer y Marco Treviño, entre otros, Livia Brito resalta el gran profesionalismo y corazón que le impregnaron a “Mujer de nadie”, producción que tuvo como banda sonora el tema “Divina Maldición”, en la voz de María León.