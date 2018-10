Litzy, lista para romper fronteras

Paciencia, persistencia y talento. Tres palabras sencillas pero al mismo tiempo pilares sobre los que está construida la carrera de Litzy, actriz y cantante cuya exploración de nuevos desafíos en escena la llevó a entrar en el melodrama “Al otro lado del muro”, que se sumerge a profundidad en uno de los temas más sensibles para la sociedad mexicana: La inmigración como generadora y destructora de sueños.

A proyectarse en el Canal 9 de Televisa desde esta semana en punto de las 22:30 horas, “Al otro lado del muro” es una historia de realidades opuestas, esas donde las brechas culturales son claras y se pueden apreciar las distintas maneras de ver la vida. La serie busca reflejar el día a día de los migrantes que intentan abrirse paso en un mundo ajeno y muchas veces hostil.

Litzy interpreta el personaje de “Eliza”, pastelera de profesión y devota ama de casa. Ella decide establecerse en el extranjero junto a sus hijos y su esposo “Max”, sin saber que éste lleva una doble vida, una que podría terminar por sepultar todos los sueños por los que tanto ha luchado.

En el elenco también destacan los nombres de Marjorie de Sousa, Gabriel Porras, Khotan Fernández y Adriana Barraza, actriz que tiene una larga conexión con Litzy, como lo cuenta ella misma en entrevista para este medio.



-Dicen que las buenas historias enamoran desde el cómo están escritas, ¿fue este el caso?

-La verdad es que sí es un proyecto especial. Cuando me hicieron la propuesta de “El otro lado del muro” me entregaron el guion e inmediatamente me pareció interesante por la manera en que toca un tema de actualidad, ¡desde el título suena fuerte! y cuando empecé a leer mi personaje de verdad me emocionó mucho.



-¿Cómo es “Eliza”?

-Uff… es una mujer muy fuerte, con mucha entereza, con muchas agallas y con un buen corazón también. Eso me encantó. Me atrapó también la historia dual que tiene con el personaje de Marjorie. Ellas son dos mujeres completamente diferentes en lo personal y lo económico, pero las une el buen corazón. Ese crecimiento de mi personaje, y de todos, fue clave para decir “le entro”.



-Un buen guion y un buen personaje son parte de un caer en un buen proyecto, pero también cuenta que te encontraste con un buen elenco. ¿Cómo te sentiste al trabajar con gente como Adriana Barraza?

-Creo que tuvimos mucha suerte todos, caímos, como se dice, “parados”. Es gente con mucha experiencia y fue un honor trabajar con la

maestra Adriana Barraza. La conozco hace muchos años, había tenido la oportunidad de que fuera mi maestra y ahora es mi mamá en la serie (risas). Fue un gozar.

Con Marjorie ya había hecho una novela donde ella era la mala y yo la buena, con Khotan ya había trabajado y ahora es mi esposo en el melodrama. Fue un reencuentro bonito.



-“Al otro lado del muro” es una historia sofisticada, ¿te sorprende cómo han evolucionado los melodramas a lo largo de tu carrera?

-(Silencio) Comencé a los 13 años y en unos días cumplo 36. Tengo 22 años trabajando y me ha tocado esa evolución de cómo se hacen las novelas y cómo se escriben las historias. Si me lo preguntan, estoy en una buena edad. En mi adolescencia y cuando tenía 20 años pude gozar las novelas rosas, como de cuento de hadas en mi adolescencia, de 20 años, con personajes muy lindos (risas).

Ahora la televisión ha evolucionado. Ya es calidad cinematográfica, con directores mucho más abiertos a la improvisación, al realismo, a contar historias con mucho corazón, más duras. Me siento afortunada de poder tener un poquito de todo y ahora verme involucrada en proyectos de este nivel.



-¡Veintidós años de carrera es una vida!, ¿qué le dirías a la Litzy de 13 años si te la encontraras de frente?

-Creo que me diría… no tomarme las cosas tan personales. Que cuando algún proyecto no salga como lo tengo planeado o soñado no tomarlo personal. No voy a negar que de joven o inmadura me llegué a tomar las cosas mal.

La vida me ha ido demostrando que el trabajo indicado llega cuando debe. Dios ha sido muy bueno conmigo y con cada paso que he dado me siento orgullosa y feliz.

La música, ese eterno amor

Para Litzy, 2018 pasará a su historia como uno repleto de trabajo, y a unos meses de terminarlo, las buenas noticias siguen ll“La gira del ‘90

pop tour’ ha sido grandísima. Hemos acumulado más de un millón de espectadores en los conciertos. Todos los que estamos involucrados lo disfrutamos como niños, ¡como si fueran los novena otra vez! (risas)”.

“Ahora se renueva el show -agrega la intérprete- entran nuevos artistas al concierto. Ahora estamos en los ensayos de la gira que viene para cerrar el año. El 8 de diciembre estaremos en Guadalajara y me dará un gusto infinito toparme con los tapatíos que tanto me han apoyado en mi carrera”.