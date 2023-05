Luna menguante en Sagitario. Esta es la fase que tiene lugar justo a continuación de la Luna llena. En la vida todo llega, todo pasa, todo cambia. La vida cambia en un segundo, lo que hoy crees que es cierto mañana tal vez no lo sea. Todo depende de un punto de vista. No te aferres a nada. Perdona. Olvida. Empieza de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora. Y haz lo más importante que puedes hacer: vivir con pasión y entusiasmo cada día.

ARIES

Comienzas profundos cambios en tus relaciones, especialmente en aquellas más cercanas y significativas para ti. El eclipse lunar trae a la luz secretos y verdades ocultas que han estado afectando tus relaciones, tanto románticas como de negocios. Este es un momento para reflexionar sobre tus patrones en las relaciones y dejar ir aquellos que ya no te sirven. ¿Qué tan dispuesto estás a desapegarte de ciertas relaciones?

Esta semana será el momento perfecto para conectar con amigos cercanos y familiares, especialmente aquellos que no has visto en un tiempo. Sin embargo, la cuadratura entre los planetas pueden hacerte sentir confundido o indeciso en cuanto a lo que quieres comunicar, especialmente, a tus vínculos más cercanos.

Color: Verde

Número: 36

Vela: San Antonio



TAURO

La energía del eclipse te invitó a descansar en condiciones ¿verdad? Pues ahora llegan cambios radicales de última hora, hoy tienes que hacer todo lo contrario. Esto es así, rápido como lo eres tú cuando hay ofertas de última hora con algo que te gusta y que necesitas. No te acomodes mucho en tu hogar porque sigues en tu temporada y tienes que moverte para hacer cosas que de verdad te enorgullecen, ponte a prueba, es importante que aproveches todo lo que llegue a tu vida para seguir aprendiendo y evolucionando.

Sabes que lo más importante de esta vida es encontrar la paz y la serenidad. Eres confiable, práctico siempre con la humildad por delante. A pesar de los golpes de la vida, te mantienes firme sin perder la esperanza, ni dándole oportunidad a la frustración de que tome el control.

Color: Rojo

Número: 50

Vela: Espíritu santo

GÉMINIS

Es el momento de cuidarte más y ser muy consciente de lo que comes y cómo te relacionas con tu cuerpo. Puedes sentirte impulsado a hacer cambios en tus hábitos diarios para mejorar tu salud física y mental. No postergues más esa rutina de ejercicios que sabes que necesitas y comienza este mismo fin de semana. ¿Qué tan dispuesto estás a soltar prácticas cotidianas dañinas que te restan energía?

Puedes sentirte algo confundido en cuanto a tu imagen profesional. ¡Bonito momento para pensar en esto! Pero tendrás tiempo de reflexionar al respecto. Tal vez te sientas un poco inseguro acerca de la impresión que estás dando a los demás. Pero no te preocupes demasiado por eso, la gente te aprecia por quien eres, no por una imagen idealizada.

Color: Amarillo

Número: 35

Vela: San Miguel

CÁNCER

Querido Cáncer, el eclipse lunar ilumina tu vida amorosa y creativa. Si has estado buscando la inspiración para un proyecto artístico o creativo, este es el momento perfecto para poner manos a la obra y dejar que fluya tu creatividad. También puede haber una sorpresa romántica en el horizonte, así que mantén tus ojos bien abiertos. En cualquier caso, ¿estás listo para dejar atrás ideas sobre el amor?

Por otro lado, puedes llevarte a un viaje de autodescubrimiento y espiritualidad. Puede que te sientas más sensible de lo normal, así que es importante que te tomes el tiempo para cuidarte y nutrirte. Dedica tiempo a la meditación o el yoga para ayudarte a mantener la calma y la claridad mental. Tu intuición y sensibilidad emocional serán fuertes. Aprovecha estos dones para conectarte con tus seres queridos.

Color: Blanco

Número: 45

Vela: San Fernando

LEO

El eclipse lunar sacudirá tu hogar y tu vida personal esta misma semana. Prepárate para algunos cambios importantes en tu vida familiar o en la relación con tus padres. Es hora de reflexionar sobre tu sentido de pertenencia y de hogar, y tomar decisiones para construir un ambiente en el que te sientas más cómodo y seguro. ¿Estás preparado para soltar creencias heredadas que no te hacen ningún bien?

Esta semana, la energía de la expansión y el crecimiento están a tu favor. Es un momento propicio para explorar nuevos horizontes, aprender algo nuevo o emprender una aventura. Sigue tus pasiones y deja que tu espíritu aventurero te lleve a lugares inesperados. Sin embargo, ten cuidado con las ilusiones o expectativas realistas, ya que puede generar cierta confusión en tus relaciones y en tus finanzas.

Color: Rosa

Número: 10

Vela: San Judas Tadeo

VIRGO

Esta semana querido, puede ser un poco intenso para ti debido al eclipse. Anímate a tomarte un tiempo para reflexionar sobre cómo estás comunicando tus pensamientos y sentimientos a los demás. Tal vez sea el momento de ser un poco más asertivo y decir lo que realmente piensas, en lugar de reprimir tus sentimientos por temor a herir a alguien. La clave es la comunicación efectiva y constructiva. ¿Qué tan dispuesto estás para desprenderte de ese miedo que no te deja ser tú mismo?

Por otro lado, una gran oportunidad para avanzar en tu carrera. Sin embargo, lo que puede traer cierta confusión en tus relaciones personales y profesionales. Es importante que no permitas que la confusión te abrume, y te centres en tus objetivos a largo plazo en lugar de distraerte.

Color: Azul cielo

Número: 87

Vela: San Benito

LIBRA

Durante esta semana puede llevarte a cuestionar tu valor propio y el manejo de tus recursos financieros. Es importante que te tomes un tiempo para reflexionar sobre las creencias que tienes en torno al dinero y cómo las mismas pueden estar afectando tus finanzas. Si tienes deudas o estás experimentando dificultades financieras, este puede ser el momento para hacer un presupuesto y planificar una estrategia para mejorar tu situación. ¿Estás listo para olvidar esa mala relación que has tenido con la abundancia?

Puedes sentirte un poco confundido acerca de tus objetivos a largo plazo y tu carrera. Es posible que te sientas desmotivado en tu trabajo actual o que sientas que tus habilidades y talentos no están siendo reconocidos. Sin embargo, este es un buen momento para enfocarte en expandir tus horizontes y buscar nuevas oportunidades.

Color: Beige

Número: 45

Vela: San Ramón

ESCORPIÓN

Te sentirás impulsado por el eclipse, querido Escorpio. Puede que te sientas más emocional o inquieto de lo habitual, así que asegúrate de cuidarte y tomarte el tiempo para procesar tus sentimientos. Descansa mucho, toma agua y deja que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué tan dispuesto estás a desapegarte de la idea obsoleta que tienes sobre ti mismo?

Es posible que estés tentado a buscar placeres efímeros o indulgencias, pero recuerda que esto solo te proporcionará gratificación a corto plazo. En su lugar, busca actividades que te llenen de alegría y te den un sentido de propósito. También podrías tener una mayor suerte en cuestiones financieras y en el trabajo. Aprovecha esta semana para hacer algunos ajustes en tu vida que te permitan estar más en sintonía con tus verdaderas pasiones.

Color: Rosa bugambilia

Número: 56

Vela: Ángel protector

SAGITARIO

Querido Sagitario, durante esta semana la energía del eclipse lunar te invita a reflexionar y meditar sobre tu espiritualidad y emociones más profundas. Este es un momento para dejar ir cualquier carga emocional que hayas estado transportando y para conectarte contigo mismo de una manera más profunda. Aprovecha este tiempo para reflexionar y establecer intenciones para el futuro. ¿Qué emociones debes dejar atrás? es posible que experimentes cierta tensión en tus relaciones personales y familiares.

Las comunicaciones pueden verse afectadas por malentendidos o confusiones, por lo que es importante que seas claro y directo al expresarte. También es posible que te sientas un poco inseguro sobre tus relaciones, pero no te preocupes, todo se aclarará pronto.

Color: Morado

Número: 11

Vela: Santa Bárbara

CAPRICORNIO

Podrías sentir una gran conexión con tus amigos cercanos. El eclipse puede inspirarte a enfocarte en las relaciones y las conexiones sociales. Es posible que te encuentres rodeado de personas que te apoyan y te impulsan a avanzar en tus objetivos. ¿Estás preparado para dejar atrás círculos sociales que ya no aportan a tus metas más elevadas?

Es un buen momento para concentrarte en tus objetivos profesionales. Comunícate de manera efectiva con tus colegas y a buscar nuevas oportunidades para el crecimiento laboral, un momento favorable para la compra o venta de una propiedad, o para hacer mejoras en tu hogar. Aprovecha esta semana para establecer metas realistas y hacer planes concretos para alcanzarlas. Podrías sentirte tentado a escapar de tus responsabilidades y buscar distracciones.

Color: Azul celeste

Número: 17

Vela: Abre caminos

ACUARIO

Podrías sentir una intensa necesidad de enfocarte en tu carrera y objetivos profesionales. Aprovecha esta energía para hacer planes a largo plazo y establecer metas claras para tu futuro. ¿Estás dispuesto a dejar morir una imagen pública que ya no corresponde con la nueva persona que estás destinado a ser? encontraras nuevas oportunidades de socializar y divertirte. Aprovecha este momento para expresarte y compartir tus ideas, ya que la influencia de los planetas te dará la creatividad y el ingenio necesarios para hacerlo de manera efectiva.

Es importante que mantengas el equilibrio entre tu vida personal y tu carrera. Busca la forma de divertirte sin descuidar tus responsabilidades. Un gran plan sería invitar a algunos amigos a una reunión en casa u organizar una salida al aire libre para disfrutar del buen clima.

Color: Coral

Número: 19

Vela: San Benito

PISCIS

La energía del eclipse lunar te invita a explorar nuevos horizontes mentales y a profundizar en tus creencias y filosofías de vida. Este es un buen momento para inscribirse en un taller o curso que te ayude a expandir tu mente. También podrías considerar una escapada a algún lugar que nunca hayas visitado antes, para descubrir nuevas culturas y formas de pensar. ¿Puedes replantearte tu anquilosado paradigma de vida?

Este es un momento perfecto para centrarte en tu hogar y en tus relaciones familiares. La energía de los planetas te inspira a comunicarte de manera clara y efectiva con tus seres queridos, lo que puede llevar a una mayor armonía en el hogar. Aprovecha tu intuición para abrir tu mente a nuevas perspectivas y formas de abordar los problemas. Puede que descubras soluciones creativas e inesperadas.

Color: Gris

Número: 31

Vela: San Fernando

