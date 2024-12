La música siempre es parte de nuestra vida, puede que la escuchemos en algunos momentos en especial o casi todo el día, pero estamos seguros que disfrutas escucharla, bailarla y cantarla. En este año varios artistas y grupos nos regalaron grandes canciones, por lo que decidimos preguntarle a ChatGPT por las mejores del año, aquí te dejamos su respuesta.

Las mejores canciones del 2024, según la IA

10.- A Bar Song (Tipsy)

Artista : Shaboozey

: Shaboozey Álbum : Where I've Been, Isn't Where I'm Going

: Where I've Been, Isn't Where I'm Going Género: Country

9.- Endsong

Artista : The Cure

: The Cure Álbum : Songs of a Lost World

: Songs of a Lost World Género: Alternativa/independiente

8.- Sadness as a Gift

Artista : Adrianne Lenker

: Adrianne Lenker Álbum : Bright Future

: Bright Future Género: Alternativa/independiente, Folk

7.- Nasty

Artista : Tinashe

: Tinashe Álbum : Quantum Baby

: Quantum Baby Género: R&B/Soul

6.- Too Sweet

Artista : Hozier

: Hozier Álbum : Unheard

: Unheard Género: Alternativa/independiente

Te puede interesar: Esta es la playa más barata y cercana de Guadalajara, según la IA

5.- Death & Romance

Artista : Magdalena Bay

: Magdalena Bay Álbum : Imaginal Disk

: Imaginal Disk Género: Alternativa/independiente

4.- BIRDS OF A FEATHER

Artista : Billie Eilish

: Billie Eilish Álbum : Hit Me Hard and Soft

: Hit Me Hard and Soft Género: Rock alternativo, Alternativa/independiente

3.- Espresso

Artista : Sabrina Carpenter

: Sabrina Carpenter Álbum : Short n' Sweet

: Short n' Sweet Género: Funk, Música disco, Synth pop, Pop

2.- Not Like Us

Artista : Kendrick Lamar

: Kendrick Lamar Álbum : Not Like Us

: Not Like Us Género: Hip-hop/rap

1.- Good Luck, Babe!

Artista : Chappell Roan

: Chappell Roan Álbum : Good Luck, Babe!

: Good Luck, Babe! Género: Pop

Estamos seguros que has escuchado estas canciones al menos una vez navegando por internet, en alguna reunión o un restaurante, ya que son las mejores según ChatGPT, si no conoces alguna y te hace falta agregarla a tu lista de preproducción, te invitamos a escucharla y disfrutarla.

Si quieres escucharlas puedes hacerlo desde Youtube, Spotify, Apple music, Amazon music, Deezer, etc. escoge tu plataforma favorita para cantar y disfrutar de las mejores canciones del año.

Lee también: Estos son los mejores celulares del 2024 según la IA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS