“Las Chiquirrucas” ofrecen disculpas tras el comunicado de FM4 Paso Libre

Luego de la publicación del comunicado emitido por FM4 y Casa Migrante Saltillo, en redes sociales donde evidenciaban a tres “influencers” locales por vulnerar a un migrante al ofrecerle un billete de 500 pesos falso por dejarse tocar los genitales, y a uno más por haber sido participe en otro momento, los llamados “Chiquirrucas” ofrecieron disculpas en sus cuentas de Instagram.

@jcvillalobosjc, publicó: “El día de ayer (domingo) mi conducta fue totalmente incorrecta, reconozco el gran error que cometí y me arrepiento de lo sucedido. Estoy dispuesto a aprender de ello, buscando la manera de educarme, sensibilizarme y trabajar en mi empatía y mis errores. Esto no es para justificarme, es para reconocer que mis actos no fueron correctos y estoy consciente de ello. Reitero mi disculpa, estas acciones no volverán a suceder”.

Las disculpas llegaron horas después de que los usuarios de redes sociales criticaran las acciones cometidas por este grupo de amigos. Personalidades como los youtubers Pepe y Teo, condenaron lo sucedido.

En otro comunicado emitido por el usuario feeriveraaa se lee: “El día de ayer por la tarde (domingo), participé en un en vivo en la cuenta @laschiquirrucas donde se realizó una acción reprobable de nuestra parte. En su momento decidí callarme y no señalar lo que era incorrecto, pero ahora reconozco mi error y la gravedad de los sucedido”.

Y continúa, “falté el respeto a una persona en situación vulnerable y no hice nada para detener acciones clasistas y abusivas. Entiendo mi error, y sé que no existe manera de compensar el daño ocasionado, pero estoy dispuesto a mejorar en mi actuar diario. Prometo educarme sobre la situación de las personas migrantes en el país y buscaré la forma de realizar voluntariado para aprender de mis errores. De toco corazón, una disculpa”.

Previamente, el primero en pronunciarse al respecto fue @charlie_daguinaga, quien no participó en los actos que condenó FM4 el pasado domingo, pero sí se refirió en el comunicado emitido, que en otro momento había estado presente en una situación similar. Este influencer estaba en Monterrey cuando sucedió el hecho.

“Todo lo viví desde allá, voy llegando a Guadalajara, y pues solo quiero dejar en claro mi postura ante esto, creo que son acciones súper reprobables, estoy súper en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó ayer es algo que no debe de pasar y está sumamente mal. Sé que estoy involucrado en esto por acciones que ya fueron en el pasado, esto no quiere decir que estuviese de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada. Tomo mi responsabilidad por esto, me he educado con el tema, deseo seguir haciéndolo, definitivamente no soy la persona que era hace unos años o que inclusive era ayer”.

La declaración completa a continuación:

MB