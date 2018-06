La pasión del futbol mexicano llega al cine

A propósito del inicio de la máxima justa mundial de futbol, el cine mexicano presenta una cinta muy “ad hoc” para la ocasión. Se trata de “Eres mi pasión”, la cual relata la vida y consecuencias que vive “Pedro Gallo”, un fanático desmedido a este deporte y quien es interpretado por Mauricio Isaac.

Es el actor quien relata, en entrevista, su participación en este filme: “La verdad tengo mucho de ‘Pedro Gallo’, pero no tan ‘Pedro Gallo’ como ‘Pedro Gallo’ (risas). Él tiene una auto-escuela, donde da clases de manejo, pero al mismo tiempo es muy fanático del Cruz Azul y esto lo lleva a tener grandes problemas y disparates con su pareja, que es interpretada por Mariana Treviño, quien también tiene otros tipos de adicciones, como al trabajo”.

Mauricio Isaac gusta del futbol, pero revela qué nivel de fanatismo lleva con el deporte: “La verdad yo también tengo mis pasiones (por el futbol), pero no la llevo a tales extremos. Le voy a los Pumas y lo disfruto mucho; pero, si me pierdo un partido, no pasa nada”.

Sobre su experiencia de dar vida a “Pedro Gallo”, Mauricio comenta: “La verdad me fue fácil interpretar a este personaje, no le voy a Cruz Azul, pero es un equipo que me cae bien y es como tener una empatía con el tema del ‘ya merito’. Es como hacerles un homenaje por perder tanto”.

Filme con mensaje

Las adicciones son peligrosas, y exponerlo es el tópico principal de este filme. “La idea de esta película es poner en perspectiva lo malas que son las adicciones y todos los hábitos que se llevan al extremo. Aquí podemos ver que hay una familia con problemas y que se fractura por esta razón, y la moraleja sería que las personas deben encontrar un balance, respetarse y respetar a otras personas con problemas… Y si se puede, ayudarles”.

“Eres mi pasión”, desde ayer, ya se encuentra en cartelera a nivel nacional, y cuenta con la participación en el reparto de actores, como: Mariana Treviño, Juan Pablo Medina, Norma Angélica, Liz Gallardo, Silverio Palacios, Johanna Murillo y Patricia Reyes Spíndola.

“Espero que vayan a verla, no es la típica comedia de pastelazo, es algo un poquito mejor pensado. Además, no porque yo sea el protagonista, pero es una buena película para toda la familia y hecha con el corazón para que la disfruten”, concluyó el actor mexicano protagonista de este largometraje.

“Eres mi pasión”

¿Qué hacer cuando tu pasión te consume y pones en peligro todo lo que amas? Esa es la historia de “Pedro Gallo”, un hombre fanático del futbol que desarrolla una pasión extrema que le impide llevar una vida normal y pone en riesgo todo lo que le importa: su trabajo, familia y matrimonio. Cuando su mujer lo corre de la casa y le pone un ultimátum: “El futbol o yo”, él decide dar una vuelta a su vida y unirse a un grupo de apoyo para adictos, dándose cuenta que lo único que puede hacer para recuperar su vida es enfrentando su adicción, “su futbol-holismo”.

Su favorito: Alemania

Ya en materia de pronósticos mundialistas, Mauricio Isaac reveló su predicción para la selección mexicana en la justa que se llevará a cabo en Rusia este mes -inicia el 14 de junio-, además de que tiene en mente quién podría llevarse la copa de vuelta a casa. “No es de sorprenderse que tengo la ilusión de que México llegue más allá del quinto partido, aunque esto te digo con el corazón y no con la cabeza. Si hablamos con la razón te puedo decir que la tienen muy difícil, y que Alemania, para mí, es el favorito, porque es el equipo que mejor juega en conjunto, tiene un gran esquema, y eso sin mencionar que cuenta con un buen número de figuras en su alineación. Para mí, ellos son quienes se llevan la Copa del Mundo a casa.”