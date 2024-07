Los amantes del drama y la ficción tienen una buena opción para ver en la pantalla grande con película La otra cara de la luna.

Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, se trata de una poderosa comedia dramática y romántica que se desarrolla detrás del alto riesgo detrás del histórico aterrizaje de la NASA en la luna.

La otra cara de la luna. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Promovida para arreglar la imagen pública de la NASA, las chispas salen en todas las direcciones mientras que la maravilla del marketing Kelly Jones, causa estragos sobre la difícil labor del director del lanzamiento, Cole Davis.

Cuando el presidente marca la misión como importante para no fracasar, Jones es dirigida al escenario de un falso aterrizaje en la luna de protección, mientras que el verdadero conteo apenas comienza.

La otra cara de la luna

(Fly me to the moon)

De Greg Berlanti.

Con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Rash.

Estados Unidos, 2024.

XM