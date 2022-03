La migración se vive “Al límite de la venganza”

“No importa a donde huya, un padre con sed de venganza lo seguirá hasta el fin del mundo”, con esta premisa inicia la cinta “No Man’s Land” (“Al límite de la venganza”, 2022); un filme protagonizado y coescrito por el actor Jake Allyn, que cuenta con las actuaciones de Frank Grillo, Andie MacDowell, Ofelia Medina, George Lopez y Andrés Delgado. La cinta será estrenada hoy en las salas de cine de México.

La película semeja un western moderno inspirado en las zonas que son “tierra de nadie” a lo largo de la frontera entre Texas y México; en ella, una noche “Jackson” (Jake Allyn) mata accidentalmente a un niño inmigrante mexicano, lo que provoca que el joven huya, convirtiéndose en un “extranjero ilegal” en México; de este modo, perseguido por los rangers de Texas, el padre del niño y los federales mexicanos, “Jackson” viaja a través de México, para buscar el perdón de la familia del infante muerto y termina enamorándose de la tierra que por mucho tiempo le enseñaron a odiar.

Jake y Conor Allyn -director del filme y hermano de Jake- han trabajado juntos desde niños, “crecimos en Texas y nuestro padre trabajaba en México, así que íbamos y veníamos siempre, lo que nos permitió ver un lado diferente de México, y espero haberlo podido mostrar bien en la pantalla”, comparte Jake en entrevista con EL INFORMADOR.

De hecho, si algo distingue a “Al límite de la venganza” es la intención de reflejar un punto de vista auténtico sobre la migración, ante eso, Allyn dice que “ha habido muchas películas en torno al fenómeno migratorio, algunas muy buenas; y si bien no puedo contar con autenticidad el punto de vista de un mexicano, lo que sí puedo es relatar lo que aprecia el gringo que viene a México, a través de sus ojos. A esto se agrega la enorme ayuda que tuve de parte de David Barraza, mi coescritor, pues su guion es maravilloso y creo que en la película se nota, muchos detalles culturales son aportación suya”.

Temas universales

Con un reparto plagado de figuras sobresalientes de ambos lados de la frontera -como Andie MacDowell del lado estadounidense, u Ofelia Medina y Andrés Delgado, de México- fue importante lograr una conjunción; refiere el joven actor que “el arte imita a la vida y viceversa; la cinta que hicimos no es sólo de Estados Unidos ni de México, sino de ambos. Creo que la gente apreció esto y los actores que colaboraron con nosotros reconocieron la simplicidad de un padre estadunidense que busca lo mejor para su hijo, lo mismo que Ofelia Medina, una abuela que pierde a su nieto cuando deseaba que tuviera una mejor vida… Y así como un ranchero de Texas protege su rancho, un mexicano protege su tierra, sin importar de dónde eres”.

Contar historias y no palabras

En cuanto a su personaje, “Jackson”, Jake asegura que como coguionista de la cinta “tuve mucha libertad; pero si soy honesto, se puede improvisar y tuve más libertad por haber escrito el material, yo creo esencialmente en contar la historia más que las palabras, me parece crucial. Yo espero que los demás actores hayan sentido esa libertad”.

Sobre la convivencia con los histriones experimentados comparte que “fue maravillosa; al hacer una película de travesía, en ella fui acompañado por todos y eso me permitió no quedarme estancado o sentirme demasiado cómodo como actor, porque eso sería un problema. Estar al lado de grandes actores me permite poder regresar ese momento y reconectar con la escena, ellos le imprimieron esa clase de energía al rodaje”.

Finalmente, sobre filmar en México el actor y guionista señala que le encantaron “las montañas, es un escenario de México que yo no había visto; es verdad que por la altitud a veces me quedaba sin aliento, yo no había sentido esa elevación tan grande del Altiplano; además, allá todo el equipo de filmación fue mexicano, y fue maravilloso conocerlos y convivir con todos ellos”.

Con mucho trabajo. El actor mexicano Andrés Delgado estrena hoy “Al límite de la venganza”, tras la reciente llegada de la serie “Dale gas” a Netflix. Cortesía

Con toque tapatío

En la cinta “Al límite de la venganza” participa el actor tapatío Andrés Delgado, quien en charla con esta casa editorial señala que para él fue un reto porque el 80% de los diálogos de la película son en inglés: “Parte de la experiencia de ‘Al límite de la venganza’, para mí fue haber tenido la posibilidad de trabajar con George Lopez, él es un actor muy experimentando, con una gran trayectoria, a quien yo admiraba desde mucho antes y he tenido la fortuna de poder compartir escena con él, es una gran clase para mí que soy más chavo”.

En la cinta, Andrés da vida a un “coyote”: “Es un personaje que me dio mucho aprendizaje, es un ‘coyote’, de estas personas que pasan armas, personas, cosas, animales y cosas de un lado para otro (de México a Estados Unidos). Mi personaje es como la personificación de la frontera, de lo árido, de lo resentido, del dolor y de la venganza, es un papel muy etéreo en ese sentido”, explica.

MQ