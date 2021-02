La historia musical de Hombres G recopilada en un libro

La legendaria banda española Hombres G se mantiene más activa que nunca y tras la publicación de su más reciente biografía “Nunca hemos sido los guapos del barrio”, sus integrantes David Summers, Javi Molina, Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez, refuerzan los planes que tienen con la creación de nuevas canciones para 2021.

A la par de la pandemia y con la esperanza de regresar a los escenarios masivos y analizar el sumarse al formato virtual, Hombres G revela que prepara un nuevo disco construido en pleno confinamiento: “La Esquina de Rowland”, el cual se estrenará en el próximo verano para dejar en claro que la banda madrileña sigue apegada a la creatividad y a su clásico estilo festivo.

“Me puse a componer y nos dimos cuenta que teníamos material con canciones muy bonitas, que merecía la pena que nos pusiéramos a trabajar en ellas, no dar el año por perdido. Hemos conseguido hacer canciones muy bonitas, tendremos un contenido precioso. El disco está cargado de esa energía, de ese estado surrealista que hemos vivido durante este tiempo, las canciones son emocionantes, es muy especial, grabado en casa”, explicó el vocalista, músico y compositor David Summers.

Javi, Dani, Rafa y David resaltaron la respuesta positiva que el libro “Nunca hemos sido los guapos del barrio” (por la editorial Aguilar) ha logrado no sólo con su público más cercano, sino que las nuevas generaciones han optado por sumergirse en las anécdotas y memorias que los músicos han plasmado junto al biógrafo Javier León Herrera, quien durante varios años se dedicó a escarbar en los recuerdos, conciertos, fotografías y desafíos que los rockeros españoles tuvieron desde su debut.

“Creo el mayor patrimonio de una banda es su música y canciones, pero también hay otros factores, hay que tener carisma, eso que nadie sabe lo que es pero que es totalmente imprescindible, esa suerte de que el público conecte contigo, que te entienda lo que estás contándole. Nunca hemos ido de superestrellas por la vida y la gente se da cuenta que somos buenas personas, que hacemos canciones bonitas”.

En esta renovada biografía, Hombres G relata sus primeros pasos e inquietudes que los acercaron a la música, así como su “boom” en el rock en español, sus orígenes en el punk y principalmente cómo fue llegar a nuevos foros de Estados Unidos y América Latina, en particular con México, país que los marcó como un fenómeno sonoro.

México no ha salido nunca de nuestro corazón

“En los años 80 nos gustaba recorrer en carretera, nos encantaba conocer el país, hacerlo de verdad, pisando la tierra, conociendo a las personas, es algo de lo que no nos arrepentiremos nunca. México nos ha devuelto ese cariño multiplicado por mil, nunca nos ha pasado por la cabeza, desde la primera vez que fuimos a México, el que no fuéramos a volver, entró en nuestra vida en 1987 y no ha salido nunca de nuestro corazón”, detalló David Summers.

Recordó que, además de tener bellos recuerdos en lugares icónicos como la cantina tradicional Tenampa, sin lugar a dudas, uno de los momentos más memorables en Hombres G fue la censura que “Devuélveme a mi chica” (Sufre mamón) tuvo durante sus primeras presentaciones en México, particularmente en la radio.

En este sentido, David Summers reflexionó sobre las limitantes o restricciones que tiene la música actualmente y consideró que hoy existe un escrutinio más severo al contenido creativo que incluso ha originado discusiones sobre las letras de la banda.

“Nosotros nunca jamás hemos pretendido ofender a nadie, nunca ni antes ni ahora. Nosotros siempre lo que intentamos es transmitir buen rollo, ya sea con canciones divertidas, de amor, desamor, de historias cotidianas, de amigos, de gente muy cercana a nosotros”.