La evolución de Germán Montero

El próximo 7 de junio, el cantante sinaloense Germán Montero presentará su nuevo disco bajo el título “Vagabundo”, de hecho este nombre también es el de su segundo sencillo que se acaba de estrenar en marzo, el primero fue “A través del vaso”, el cual promocionó en las pasadas Fiestas de Octubre. En esta nueva placa incluirá covers como “Con todos menos conmigo” de Timbiriche y “Devórame otra vez” de Azúcar Moreno.

“La canción ‘Vagabundo’ viene muy fuerte, es una pieza que me está dando muchas satisfacciones en muy corto tiempo, es un tema al que le hicimos un video muy distinto en Los Ángeles, que requiere de mucha atención porque es muy grande”, comparte en entrevista, y agrega que esta melodía habla sobre el volverse responsable de los errores que se cometen en la vida.

“Es un tema del alma, del corazón, nosotros como seres humanos de repente nos abandonamos a nosotros mismos, a veces hasta responsabilizamos a los demás de nuestras inseguridades y miedos, pero creo que nos debemos hacer responsables de lo que hacemos, por eso esta canción tiene esa fuerza e historia para ser un gran sencillo”.

Crecimiento personal

Germán explica que se dio cuenta con el paso de los años que no hay otro más que él mismo para lograr salir adelante y que lo bueno o malo que le suceda es por las propias decisiones que tomó. “Nosotros como seres humanos tenemos el compromiso de crecer y entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Tener una vida de calidad en todos los sentidos, sentirte bien no solo físicamente, también emocional y espiritualmente y no tenemos por qué culpar —porque en su momento yo también lo hice— a otros de lo que nos está pasando. Tenemos que hacer cosas extraordinarias para que nos pasen cosas extraordinarias”.

Montero recuerda que comenzó desde muy niño en la música, pero con los años aprendió a vivir con más paciencia y tranquilidad. “Entre más crecemos, más nos confundimos en muchas cosas, sin embargo cuando estás en conexión contigo mismo y te comunicas por dentro y te conectas con el universo y con Dios, todo sucede. Yo he madurado mucho, la edad es básica para eso, aunque también conozco gente que tiene 60 años y no ha madurado nada, es decir, también es responsabilidad de cada uno para que te pasen cosas distintas”.

Luego de estar en proyectos tan importantes como La Arrolladora Banda el Limón, Germán decidió hacerse cargo de su carrera solista y el camino ha tenido grandes satisfacciones, pero no ha sido fácil. “Lograr las cosas que soñamos para ponerlas en acción es muy doloroso, es algo que no todas las personas estamos dispuestas a vivir. Y en mi caso siempre he vivido esas transiciones, pero de una manera más madura, más consciente y convencido de que hay que trabajar todos los días porque siempre estamos en la construcción del éxito para poder crecer”.

Y va por más

Germán acaba de grabar una canción con Bertín Osborne para un proyecto musical del español, donde también participan estrellas como Shaila Dúrcal y Diego Verdaguer, entre otros. Asegura que se siente muy contento porque su música suena con fuerza en El Salvador y seguirá de gira entre México y Estados Unidos para promover su nuevo disco.