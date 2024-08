La previsión por parte del público se cumplió, este domingo la actriz Sabine Moussier se convirtió en la quinta eliminada de “La casa de los famosos México” después de cinco semanas de permanecer como participante del show. La villana de las telenovelas se enfrentó a tres de los favoritos del “Team Mar”: Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, midiéndose en la ruleta con Gala. Previo a su salida, ocurrió el posicionamiento donde detrás de Sabine se formaron Karime Pindter y Briggitte Bozzo.

Y es que el público vaticinaba este resultado luego de que el viernes pasado, Sian Chiong se auto-salvara tras ganar el beneficio de la salvación, pues al menos en redes, él era el que el público deseaba que saliera del reality show, pero en vista de que logró quedarse una semana más, Sabine se quedó en riesgo, pues la audiencia se ha decantado por el “Team Mar” para que llegue a la final.

Un momento de gran crisis ocurrió cuando Arath, tras ver un mensaje de apoyo de sus hijos rompió en llanto, donde parecía que tenía la intención de abandonar el show, pero sus compañeros de placa Gala, Sabine y Mario, así como Galilea Montijo desde el estudio, lo contuvieron. “¡Ya no puedo con este juego sucio, con estos golpes. No puedo, que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público!”, expresó Arath.

Cuando Sabine salió de la casa y se reunió con Galilea Montijo, la actriz destacó: “Gracias por el apoyo, por el amor, perdón por todo lo feo y por todo lo áspero, es un juego fuertísimo donde si no eres fuerte, te desmoronas”. En su mensaje a los habitantes, Sabine les compartió: “Fue un honor cada día y cada minuto, se me parte el alma, pero también el corazón se me reboza de alegría. Los cocolozos se van poner buenos. Respétense, ámense, no luchen como pirañas, una flor no puede florecer en un pantano y yo ya me voy con mis flores”.

Durante su permanencia, Sabine tuvo momentos destacados y altercados también. La primera semana la padeció porque se enfermó durante varios días, si bien no se resaltó exactamente que le sucedió, se presumió de una salmonelosis. Esta situación la llevó a que el “Team Mar” la apodara “Bacteria”. Sabine tuvo altercados con Gala Montes y Briggite Bozzo en varios momentos de su estancia en la casa, donde temas de la edad y del trabajo salieron a relucir. También tuvo una discusión con Gomita cuando estaba en manos de Sabine salvarla a ella o a Mariana Echeverría.

Sabine también contó que estuvo internada en Oceánica para atender una codependencia que la tenía sumergida en depresión.

Entre sus momentos más divertidos fue cuando se dio un “beso de telenovela” con Karime Pindter, luego de que la ex integrante de “Acapulco Shore” se salvara en su primera nominación. También Sabine tuvo un coqueteo con Sian Chiong.

Y días antes de su salida, la actriz buscó formar un nuevo orden, es decir, un tercer equipo integrado por miembros del “Team Mar” y del “Team Tierra” para lograr su permanencia en el show, sin embargo, esto ya no pudo ocurrir porque ambos equipos ya están muy aliados. “Team Mar” ya le había ofrecido a Sabine unirse a ellos inclusive como muestra de su interés, no la nominaron previo a la semana de su salida, pero Sabine ya estaba muy unida al “Team Tierra”.

¿Quién es Sabine Moussier?

La gran villana de telenovelas, Sabine Moussier tiene 56 años de edad. Es mexicana nacida en Alemania. Es madre de dos hijos: Camila y Paulo Peralta. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Su incursión en la televisión ocurrió en 1996 como conductora del programa “Al ritmo de la noche” con Jorge Ortiz de Pinedo y luego incursionó en telenovelas como “Morir dos veces”, “Luz Clarita” y “María Isabel”. Un personaje clave en su carrera fue “Lorenza Torres” en “El privilegio de amar” donde era la mejor amiga del personaje de Adela Noriega y la amante del personaje de Andrés García.

Sabine también ha sido parte de otros melodramas como “Mujeres engañadas”, “El derecho de nacer”, “Entre el amor y el odio”, “La madrastra”, “Piel de otoño” y “Las tontas no van al cielo”. A finales de los 2000 Sabine fue diagnosticada con la enfermedad de Guillain-Barré, sin embargo, tiempo después con la ayuda de Yolanda Mange, madre de Thalía, descubrió que el padecimiento en realidad era Lyme, afección que sufrió también la intérprete de “Amor a la mexicana”.

Otros melodramas en los que ha participado la actriz son “Ni contigo ni sin ti”, “Abismo de pasión”, “Amores verdaderos”, “La malquerida”, “Que te perdone Dios”, “Sueño de amor”, “La mexicana y el güero”, “Corazón guerrero” y “Perdona nuestro pecados”. En cine participó En “La boda de Valentina” y también para Max formó parte de la segunda temporada de “Divina Comida México”.

