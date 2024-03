La muerte de Gilberto Salomón Vázquez "La Gilbertona" conmocionó al mundo de las redes sociales. El influencer falleció el pasado 14 de marzo, a los 88 años. Pero ¿Es verdad que presentía su muerte? ¿Qué tuvo un aviso de que su hora final llegaba? Aquí te contamos todo.

Luego de su masivo funeral y de la polémica porque en él se presentaron arreglos florales presuntamente enviados por miembros de los cárteles mexicanos, ahora las redes sociales se inundan con una nueva polémica, quizás la última que girará en torno a su nombre, y se dice que "La Gilbertona" vio a la muerte antes de que llegara su encuentro con ella.

Todo surgió por un video que Gilberto grabó antes de morir. En él, relata cómo presenció a un ser extraño que "se le apareció" en su casa, sin saber para qué, pero sí dejándole una sensación de temor, lo que muchos han comenzado a interpretar como un aviso previo a la muerte .

"En la puerta de la entrada, así donde me meto, donde prendo el foco que voy viendo una sombra y dije: '¿qué eres tú?', le dije y... me levanté y se perdió. Serán los ojos o será no sé qué impresión, pero aquí oigo ruidos yo", relató.

En esa ocasión, "La Gilbertona" dijo que estaba dormido, como a las dos de la mañana, cuando despertó y presenció el fenómeno paranormal .

Según la cuenta de TikTok tarot_justicia, "en términos espirituales, cuando alguien ve espíritus y está cerca de la muerte, puede interpretarse como una apertura de la percepción hacia el plano espiritual. Se cree que en ese momento, la persona puede tener experiencias cercanas a la muerte o estar en un estado de transición entre esta vida y la siguiente. Algunas creencias sugieren que los espíritus pueden estar acompañando a la persona en ese proceso, guiándola hacia el otro lado o preparándola para lo que viene después".

Pavel Moreno, amigo y representante de "La Gilbertona", había declarado que antes de morir, e l influencer narró que sus padres lo visitaron y habló con ellos. Después murió .

Todo lo anterior ha sido interpretado por los usuarios de redes sociales como una visita de la muerte a Gilberto para avisarle que pronto iría por él . La polémica sigue.

OA