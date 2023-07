La cuarta eliminada de “La Casa de los Famosos México”, Raquel Bigorra, se siente muy orgullosa del éxito del reality show. A unos días de haber abandonado la competencia, habla para EL INFORMADOR sobre su experiencia y las polémicas que enfrentó con Bárbara Torres y Poncho de Nigris y expresa con quién sí y con quién no, de ellos dos, entablaría una amistad.

“Definitivamente, lo padre de todo esto es que durante el encierro no teníamos idea de este éxito. Muchas veces lo comentábamos y yo llegaba a decir…. ‘como vaya saliendo y vea que esto no tiene rating, yo me voy a matar’ y se reían (sus compañeros)”. Expresa que como personalidad de la televisión, ella y otros de sus compañeros, se preocupaban por este factor, inclusive llegaron a contagiar a Wendy Guevara, “cada que llegaba un patrocinador yo se lo decía a Wendy, porque cuando un programa tiene éxito, entran los patrocinadores cada semana”.

Reitera Raquel que dentro de la casa si existe la incertidumbre de cómo le va al show, “pero voy saliendo y veo que ‘La Casa de los Famosos’ es trending topic y Wendy Guevara, más”. Con este reality, Raquel ha llegado a otras generaciones y también se siente muy satisfecha con ello. “La verdad que el programa es muy generoso y te acerca mucho a la gente, yo estoy súper contenta”.

Sobre cómo es ahora vivir el reality desde fuera, responde que por un lado sí sintió un respiro. “Antes de entrar, mi esposo me decía que no le tuviera miedo a la nominación, que lo peor que podría pasar es que regresara con ellos ‘y nosotros no queremos que te vayas’”, recuerda que le dijo. “Pero durante el encierro se viven momentos bien difíciles, hay gente a la que le dio ataque de pánico, o mucho estrés, las emociones están arriba y abajo”. Confiesa que la casa tiene sus momentos complicados, pero también muy divertidos, además, también para ella fue una buena oportunidad conocer a personas que afuera no hubiera tenido el tiempo para intimar tanto.

“Pero ahora que estoy afuera y con los que originalmente era mi pelea, que era contra Sergio y Poncho, pues ahora lo veo de este lado y digo, ‘qué bien lo están haciendo’, qué gran juego llevan, mientras nosotros los del Cielo nos tardamos en unirnos”.

Hoy es noche de nominación

Sobre cómo analiza lo que sucederá con la nominación de esta noche, Raquel responde: “El equipo Infierno que tiene posibilidad de hacer sus cuentas para que queden tres nominados, tendrían que ser Paul y Barby los que vayan al matadero porque Jorge está inmune, y definitivamente aunque no está en el team Cielo, pero es de ese cuarto, pues Bárbara, creo que sí la van a nominar porque ya se están dando cuenta de lo difícil que es controlar la situación con ella. Yo creo que en esta ocasión Jorge va a salvar a Paul, pero vamos a ver. Ahora que salí veo al público enojado un poco con Bárbara, pero la audiencia también está jugando el juego y en una de esas dice que ella se quede para que siga dando batalla adentro”. Y es que Bárbara se ha encargado de ponerle mucho drama a la casa en los últimos días.

“Si se quedara Bárbara sería bueno para el team Cielo porque yo creo que sí sacaría de sus casillas a varios del Infierno, empezando por El Apio, porque ya vimos cómo reaccionó Sergio”. Raquel al último que nominaría sería a Nicola, “porque él ha logrado divertir mucho a Wendy y al público, para mí hoy por hoy Nicola también es uno de los favoritos”.

¿Habría una amistad con Bárbara fuera de la casa?

Uno de los últimos encontronazos al interior de la casa lo vivieron Bárbara versus Raquel, al preguntarle si fuera de la competencia habría una amistad entre las dos, esto responde la presentadora cubana: “Sinceramente amistad no. Ella trae algo definitivamente conmigo además del juego. Se ha peleado con Jorge, con Ferka, con Apio y ahora con Sergio Mayer, pero me van a disculpar, yo soy su favorita”.

Acota que ella ha trabajado en varios ambientes bastantes hostiles “donde me han retirado el habla, donde me han tratado mal, tengo que decirlo, y siempre he tenido ese compromiso con el público de no renunciar y mantenerme de pie, y esto es lo mismo, si yo estoy en un programa y llega Bárbara, jamás le haría una cara o le haría el feo, yo creo que todo este show debería quedar allá en la casa. Una vez que salga, ya me tocará verla en el foro, ya sea este domingo o el próximo, y definitivamente no tendría ningún problema, ahora que si fuera hablar o aclarar algo con ella, eso ya no, porque fue lo que quise hacer dentro de la casa y eso fue muy desagradable para mí”.

Pero con quien sí tendría una amistad es con Poncho de Nigris, quien la llamó “mueble” en la competencia, pero ahora sabe que todo fue parte del show. “Él sí me cae bien. A Poncho sí le entendía su personalidad, me decía bajito que era show”. Su esposo le platicó que en las galas tuvo la oportunidad de conocer a Marcela, la esposa de Poncho y a la suegra de éste, y se pasaron los teléfonos, destacando lo lindas personas que son. “A Poncho sí me gustaría verlo y a su familia, es de los que mejor me cae”.

Finalmente, habla de las especulaciones que se han dado entre el público sobre la competencia, como la filtración de una lista sobre el orden en que saldrán los famosos, o inclusive que ella sabe hacer brujería. “Esto es parte de que la gente esté enganchada y es parte del éxito del programa. Yo comenté y dije: ‘Apégate al guion Bárbara’” y la gente brincó. “Si tuviéramos guion sería otra cosa, pero definitivamente claro que no. Ya también Bárbara dijo que me tenía miedo porque yo le hacía brujería, pero todo esto es bueno, ya también creo que hasta Niurka se subió y está diciendo que sí, que yo soy la bruja, cuando el que lleva adentro las protecciones es Emilio, yo no traigo ni un hilito rojo, pero todo esto es parte dé…”. Dice que antes del programa este tipo de comentarios los sufría, y buscaba no responder para no verse metida en cosas que no van con ella, pero entiende que con este programa todo es parte del show.

¿Quiénes son sus favoritos para la final?

Dice Raquel que Wendy debería ser la ganadora, pero también les ve posibilidades de llegar a la final a Paul, a Nicola y a Sergio, aunque también Poncho para ella sería un buen candidato.

MF