El pasado domingo 28 de julio la modelo y estrella de televisión de origen uruguayo, Paola Durante, se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”. Verse vulnerable y emotiva le jugó en contra para que algunos de sus compañeros la nominaran con el argumento de que no se acopló rápidamente a la dinámica del reality show.

Sin embargo, esta aventura para Paola es un recomenzar después de 25 años donde ha tratado de forjarse su camino en la industria del entretenimiento luego de haber estado presa tras el escándalo del asesinato de Paco Stanley.

Paola comparte en entrevista con EL INFORMADOR que ha hecho su sueño realidad con este programa, pues su objetivo era estar en Televisa y lo ha logrado, además de que buscaba que la gente la conociera como es en realidad más allá del escándalo en el que se vio inmersa hace más de 20 años. Y así ha sucedido tras su salida, “solo he recibido amor y eso me encanta”.

Sin embargo, Paola refiere que sí le hubiera encantado permanecer más semanas, iba con la encomienda de ganar, “yo iba hasta apagar las luces, pero bueno, por algo estoy aquí afuera, pero allá adentro (en el reality) las cosas se están poniendo buenas, lo único que falta es que el ‘Team Mar’ se ponga las pilas para que se empiece a poner mejor la competencia, porque ellos no tienen idea de lo queridos que son afuera y lo que Shanik (Berman) significa, están haciendo cosas muy padres y eso a mí lo que me gusta generar, si tenemos un micrófono hay que saber utilizarlo, generando buenos valores, amor, empatía y equipo, que eso es lo único que le falta a ‘Mar’, hacer alianza, porque le va a dar mucho al público”.

Y es que dentro de la casa el “Team Tierra” tiene la percepción de que es el más popular en el juego, sin embargo, al ver sus estrategias, la audiencia se ha decantado por apoyar al “Team Mar”. Los integrantes han mostrado un juego agresivo y punzante, pero Paola durante su estadía se mostró más sentimental y eso finalmente le jugó en contra. “Ahora que veo las conversaciones y todo, me doy cuenta de que me querían sacar sí o sí, dicen que por dramática, pero más bien yo creo que me vieron como una pieza fuerte que podía dar mucho, porque sí, me caí muy fuerte al llegar, pero me levanté y cuando tu cabeza te está jugando, no es fácil reponerte, pero cuando vieron a la verdadera Paola se dieron cuenta que sí iba a jugar fuerte y que la competencia sería dura”.

Ahora, como espectadora, expresa Paola que se emociona mucho al ver cómo sus compañeros están jugando, puesto que cada uno tiene que definir sus estrategias para lograr llegar a la final al tiempo en el que tienen que ser partícipes de las dinámicas, de la administración de la comida y de los conflictos que se susciten, “pero, ‘La casa de los famosos te enseña cómo ser en la vida, cómo jugar… y eso me sirvió mucho, dejé las lágrimas y el pasado atrás y ya, debo vivir esta gran oportunidad que me está dando la vida de estar en Televisa y en este programa. Lo que más me gustó es que aquí afuera el público me ha apoyado muchísimo, me han dado mucho amor y quieren que regrese”.

Finalmente, comparte Paola que ahora que está afuera, impulsará su proyecto de ofrecer conferencias en reclusorios, dando su testimonio sobre cómo reponerse después de haber permanecido en prisión, “porque sí hay una vida después de… y yo les prometí a ellas (a las reclusas) que iba a regresar como artista y ahora lo soy. Además, las conferencias también serán para las chavitas, quienes a veces son muy señaladas, que tienen ‘hate’ (odio) y que no saben cómo actuar en redes sociales”.

Además, Paola tiene un canal de YouTube donde se desenvuelve como entrevistadora, acercándose a mujeres que han salido adelante con sus propios esfuerzos, de hecho le interesa entrevistar a Wendy Guevara sobre cómo ha sido para ella permanecer en el gusto del público después de su éxito mediático.

