Las críticas hacia el equipo “Tierra” de “La Casa de los Famosos: México” continúan las redes sociales debido a lo varios fans han señalado a sus integrantes de tener una postura agresiva pero también poco humana contra sus compañeros de “Mar”. No obstante, ahora también “verdades” sobre la personalidad de algunos de ellos salen a la luz gracias a varios de sus excompañeros del medio artístico.

En esta ocasión le tocó a Mariana Echeverría, quien ha sido una de la participantes más criticadas de la competencia por agredir psicológicamente a Briggitte Bozzo, quien la madrugada del martes la confrontó por los malos gestos que ha tenido hacia ella.

La integrante del cuarto “Tierra” se ha convertido en uno de los referentes de su equipo junto con Adrián Marcelo, aunque, a consideración de los televidentes, no ha sido por las razones correctas. Incluso, figuras del espectáculo como Yered Licona “La Wanders”, Faisy y ahora Raúl Magaña han sacado a flote actitudes reprobables en el pasado de Echeverría.

Recordemos que Raúl y Mariana compartían set en el extinto programa de televisión “Se Vale” (2007- 2012), y en esta ocasión el conductor salió “a quite” para responder a los señalamientos que Echeverría realizó sobre su pelea, en donde lo colocó como el responsable de su salida del también concurso.

Fue en el programa “Vivalavi” que el también actor mexicano (quien ha participado en famosas telenovelas como “La fea más bella” y “Cómplices al rescate”) confesó que durante su etapa en “Se Vale” la conductora y actriz no fue precisamente una buena compañera:

“Esto fue hace mucho tiempo, más de 10 años por lo menos. En ese entonces, no sé cómo es ahora porque ya es mamá y tiene hijo y eso te cambia la vida, pero la esencia no cambia. En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto porque yo nunca me pelée, todo era profesional ”, comenzó.

Mariana Echeverría maltrataba a las bailarinas de “Se Vale”

Raúl Magaña desmintió rotundamente que él hubiera sudo el causante de la salida de Mariana del programa de televisión, pues asegura que él no tenía el poder de influir en estas decisiones. Sin embargo, aprovechó el momento para abordar el referido tema que está en boca de todos: su actitud.

“De repente trataba muy mal a las bailarinas, las mangoneaba, las peluseaba y éramos un gran equipo. Entonces sí las trataba muy mal. Ella se peleó conmigo, yo nunca con ella. Decía que yo la corrí, como si yo tuviera ese poder. Gracias por darme ese poder” , añadió con sarcasmo el conductor de 57 años.

“Ella decía que la habían corrido porque me opacaba, cuando estamos en lugares muy diferentes de más de 10 años de diferencia, soy hombre y ella mujer. Ella es una mujer que tiene muchas broncas, pero lo están viendo en La Casa de los Famosos y ahí no puedes mentir, ahí te sale la neta porque te sale la neta”, concluyó.