Kristen Stewart y Steven Yeun cuestionan la humanidad de internet en el filme 'Love Me'

Los actores, Kristen Stewart y Steven Yeun estrenaron este viernes en el Festival de Sundance la película 'Love Me'.

Se trata de una historia de amor entre dos dispositivos artificiales inteligentes que intentan experimentar el mundo humano mientras reflexionan acerca de temas como la existencia o el destino de la información.

Stewart, durante su paso por la alfombra roja dijo que “Love Me” "es una película sobre transformación e identidad, es una forma muy inteligente de presentar una historia de amor y la manera en la que las cosas cambian cada 10 segundos".

Stewart interpreta a una boya robótica que finge ser una persona para conectar con un satélite inteligente -a quien da vida Steven Yeun- que guarda información de la humanidad acumulada en internet mucho tiempo después de la extinción de las personas.

"Es una historia de amor un poco aterradora en cierto sentido y que habla también sobre el sonoro eco de internet intentando enamorarse de sí mismo", añadió la actriz, que en esta edición fue galardonada con el premio Visionario 2024.

La ópera prima de Sam y Andy Zuchero se desarrolla en tres etapas: la primera con los personajes de Stewart y Yeun como dos objetos inanimados, una segunda parte en la que crean un metaverso y una última en la que alcanzan un tipo de existencia humana.

"Al final ellos existen porque creen en ellos y no porque tengan un cuerpo", consideró la intérprete.

La cinta usa metáforas sobre el amor romántico de pareja, cuestiona preguntas filosóficas sobre qué crea la personalidad o la identidad y hace una analogía con la proyección de esto en las redes sociales.

"Esta película habla de nuestra transformación personal, de cómo llegar a una conexión que se sienta real y auténtica, y de lo mucho que nos podemos llegar a esforzar en crear una imagen nuestra ante otros, cuando a veces solo tenemos que aceptar quiénes somos", reveló Yeun a EFE.

Stewart también ha acaparado los focos de esta entrega de Sundance por el filme 'Love Lies Bleeding', de Rose Glass, que se proyectará en el teatro Eccles de Park City, Utah (EEUU), durante el certamen.

Por su parte, Yeun es uno de los actores más relevantes de la temporada de premios de Hollywood de este año al haberse coronado como el mejor actor de una serie limitada en premios como los Globos de Oro, los Emmy o los Critics Choice Awards por su participación en la serie de Netflix 'Beef'.

"Ganar me hizo darme cuenta de que soy una persona muy rara y que es fácil sobrepensar las cosas, pero en momentos como estos te das cuenta de que todo está bien", reflexionó.

El actor también aseguró que no tiene información acerca de que se vaya a dar una segunda temporada de 'Beef': "Yo siempre estaré dispuesto a volver a trabajar con el equipo, se convirtieron en familia para mi, pero ya veremos", apuntó.

'Love Me' compite en la categoría de drama de Estados Unidos en el festival, junto a filmes como 'In the Summers', que marca el debut del cantante Residente en el cine, o el largometraje dirigido y protagonizado por Jesse Eisenberg, 'A Real Pain'.

El Festival de Sundance celebrará su 40 aniversario hasta el 28 de enero, y contará con una edición virtual que estará disponible en todo Estados Unidos del 25 al 28 de enero. Los ganadores de la competencia de este año se darán a conocer el 26 de este mes.

