Kevin Johansen, el vecino más musical

Un amigo incondicional de Guadalajara es el cantautor Kevin Johansen, quien el próximo 3 de septiembre estará ofreciendo un concierto en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas en punto de las 21:00 horas. Con guitarra en mano, el músico hará un recorrido por su trayectoria musical. En entrevista, comparte cómo ha sido retornar a los escenarios tras la pandemia que se vive.

“Me gusta decir que somos trabajadores presenciales, no seremos esenciales, pero sí la presencia es un poco nuestro fuerte. Con el tema de los streamings y todo esto, es muy difícil para nosotros no sentir un eco, una vibración pronta o inmediata. Aunque también pensaba que en los años 60 también se estilaba mucho (por ejemplo) que The Rolling Stones hacían un especial de televisión y era virtual de algún modo, con aplausos enlatados, así que de algún modo estamos acostumbrados a grabar y a hacer un montón de cosas que son virtuales”.

Y aunque en esta pandemia los conciertos pudieran no ser esenciales, la música sí lo es, sana, acompaña y mantiene al espíritu positivo. “Se ha vuelto muy poderos el tema de los mensajes vía la música, y la catarsis tanto para el que escucha como para el que lo hace, eso es tan importante en estas épocas, es un momento en el que vemos que aparece la luz a través del túnel, esperamos que no sea de un tren que viene de frente, pero que sí sea una luz de esperanza y que podamos comenzar a salir de a poco”.

Recuerda que comenzó con esta gira, con algunas presentaciones en Buenos Aires y después se fue a Uruguay. “El año pasado comenzamos a hacer estos shows que estamos haciendo muchos cantautores, solo con nuestro instrumento, con el piano o con la guitarra. Y comencé en Uruguay que estaba semi abierto para tocar”. Luego tuvo su regreso a El Gran Rex de Argentina con aforo limitado, en mayo viajó a España y ahora llega a México.

“El recital intimo es esencial porque es uno con su herramienta y su voz, (el tour) se podría haber llamado ‘Esencial’ o ‘Esenciales’, pero le pusimos el ‘Vecino Tour’ porque me parecía que esta canción ‘Vecino’ tiene algo empático para con el otro, que uno puede verse a sí mismo en el otro. Así que me parece que esto es apropiado porque es un momento para la empatía y también para la mancomunión, como en el fogón, juntarnos a escuchar y canturriar algo, como vibrar en un susurro”.

Vive una explosión creativa

En cuanto a los planes que vienen, señala Kevin que está en un momento de su vida donde se disfruta los procesos de creación, prefiere ir de a poco viviendo el momento, sin embargo, la pandemia le sirvió para trabajar en dos discos, uno en colaboración con Juan Campodónico de Bajofondo, y otro en el que estaba trabajando en solitario previo a la pandemia.

“Estuve yendo a Uruguay porque Juan vive ahí, reside en Montevideo y hemos encontrado un disco que tiene canciones propias y de otros y de otras que nos gustan mucho, con versiones bien diferentes a lo que yo suelo producir porque Juan trae a la mesa otro tipo de estética y una modernidad que es afín con mi estética, así que en este álbum estamos grabando con gente alucinante, muy conocida y muy increíble, quienes se han entusiasmado con la idea, alguna canción de estas estará viendo la luz para octubre o noviembre”.

En cuanto al otro disco, es de temas de su autoría, “lo comencé en pre pandemia, es de finales del 2019, es un disco casi bilingüe con canciones en inglés y en castellano, pero también podría decir que los temas se van armando, es algo que estoy tratando de tocar y manipular cada vez menos, de confiar en esa primera pincelada”, y luego espera que el material hecho caiga en manos de un coproductor que le otorgue su propia magia.

AGENDA

No te lo pierdas

Kevin Johansen presenta “Vecino Tour” en Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander el próximo 3 de septiembre a las 21:00 horas. Boletos de $350 a $900 pesos. https://bit.ly/3DgzPwY

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.