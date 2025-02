El periodista Gabo Cuevas ha quedado en el centro de la controversia tras emitir comentarios sobre la vida personal y profesional de Kenia Os en un video publicado en el canal de la youtuber Kim Shantal. Estas declaraciones desataron la indignación de los seguidores de la cantante, quienes acudieron a las redes sociales para exigirle una disculpa pública.

Durante la grabación, Cuevas expresó críticas sobre la relación de Kenia Os con Peso Pluma y su manera de colaborar con otros artistas. "¿Cómo se le puede llamar a esta enfermedad de Kenia Os que cada tema que saca, tema con la persona que se involucra?", mencionó. Además, cuestionó su credibilidad y creatividad al referirse a sus recientes colaboraciones con Belinda, Doble P y Gabito Ballesteros. "Si hace un tema contigo, hermana, se va a volver tu novia porque tiene tan poco cerebro que su credibilidad e imaginación...", añadió.

INSTAGRAM/keniaos

Ante la fuerte reacción del fandom de Kenia Os, Gabo Cuevas compartió un video en el que se dirigía directamente a la cantante para disculparse. Según explicó, ha recibido amenazas por parte de sus seguidores, aunque aclaró que no se retracta de sus declaraciones, solo de ciertos términos empleados. "Desde ayer empecé a recibir una serie de comentarios muy fuertes, amenazas por parte de un fandom de una cantante muy conocida llamada Kenia Os. A raíz de que hice un insulto hacia su persona llamándola 'tonta' por la estrategia que como cantante ha realizado con las personas que ha creado colaboraciones musicales. Tengo que reconocer que después de ver el clip dije 'no estuvo padre que haya dicho la palabra tonta'. Sin embargo, yo sostengo que no me parecen sus estrategias como producto musical", declaró el periodista.

A pesar de la polémica, Cuevas reafirmó su postura: "No me retracto, pero sí me retracto de haber hecho un comentario que no estuvo padre en ese sentido. De las estrategias sigo pensando lo mismo".

Por otro lado, los seguidores de Kenia Os, conocidos por su gran apoyo y lealtad hacia la artista, no tardaron en manifestarse en redes sociales. Consideraron inaceptable que se sigan permitiendo "comentarios misóginos" en los medios de comunicación y exigieron respeto hacia la cantante.

En respuesta, han solicitado una disculpa pública y demandaron que el programa "Venga la Alegría", donde trabaja Cuevas, tome medidas para evitar que situaciones similares se repitan. "Si no toman cartas en el asunto, enfréntense a una cancelación", advirtieron en redes sociales, dejando claro que no tolerarán más ataques contra la artista.

Mientras tanto, en plataformas como TikTok y X, los fanáticos han viralizado fragmentos del video con los hashtags #GaboCuevasMisógino y #KeniaOsMereceRespeto, exigiendo consecuencias para el periodista. Hasta el momento, Kenia Os no ha emitido ningún comentario al respecto.

BB