Tras su última presentación en el país en 2024 durante el festival Axe Ceremonia, el rapero estadounidense, Kendrick Lamar, regresará a tierras aztecas este próximo mes de septiembre como parte de su “Grand National Tour”.

Te puede interesar: Los dos estrenos imperdibles de Cinépolis este 3 de julio

Con una sólida trayectoria y grandes temas que lo respaldan, Lamar se ha posicionado en las listas de éxitos como uno de los raperos más influyentes de la última década. Su impacto en la música le ha permitido acumular una gran cantidad de fans a lo largo del mundo, por lo que su regreso a México rápidamente se convirtió en uno de los espectáculos más esperados del año.

La cita está programada para este próximo 23 de septiembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México , en donde el icónico artista interpretará sus temas más emblemáticos y conocidos como "Humble", "Not like Us", “Money Tres”, “Euphoria” y muchos otros más.

La preventa exclusiva para clientes HSBC de los boletos para ver a Kendrick Lamar en el Estadio GNP comenzó el pasado martes 1 de julio y se mantendrá activa hasta este miércoles 2.

Por su parte, la venta general al público iniciará el próximo jueves 3 de julio a través del sitio oficial de Ticketmaster.

El precio del boleto más barato para asistir al concierto es de $ mil 085.75 pesos mexicanos, mientras que el más caro es de $ 4 mil 257.75 pesos, ya con cargos por servicios incluidos.

A su vez, existen otras opciones intermedias que varían dependiendo la zona y el lugar en el recinto.

También lee: Christian Nodal admite nunca haber probado la comida de Ángela Aguilar

Lista completa de precios para ver a Kendrick Lamar en el Estadio GNP

Zona GNP: $ 4 mil 257.75

Verde B: $ 3 mil 403.75

General A: $ 2 mil 915.75

Naranja B: $ 2 mil 183.75

General B: $ mil 573.75

Verde C: $ mil 573.75

Naranja C: $ mil 085.75

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP