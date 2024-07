¡Katy Perry está de regreso! Estrena tráiler de su próxima canción y videoclip

Este 9 de julio, Katy Perry ha compartido en redes sociales el teaser trailer del videoclip que acompañará a su próxima canción “Woman's World”; ambos se estrenarán el próximo 11 de julio y desde que se anunció ha causado revuelo en redes sociales.

Ésto marca el regreso de Katy Perry a la industria musical, ya que había estado relativamente alejada en los últimos años. El próximo álbum de Katy promete ser un éxito rotundo, y los fanáticos tienen las expectativas bastante altas. Aunque todavía se desconocen todos los detalles de su próxima obra, los fanáticos esperan que sea un trabajo parecido al que la catapultó a la fama hace más de una década; éxitos como “Teenage Dream”, “The One That Got Away”, “Firework” y otras canciones que han quedado en el recuerdo colectivo como una parte importante de aquella época.

El simple hecho de que Katy volviera a su anterior estilo físico: cabello negro y largo, ha traído flashbacks a los fanáticos sobre los “buenos tiempos” de Katy, que -ojalá- se vean igualados por su próxima obra.

MR