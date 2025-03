Tras la polémica generada a partir de la difusión de antiguos comentarios de Karla Sofía Gascón, publicados en la red social X, antes Twitter, la actriz emitió un extenso mensaje en el que pidió disculpas y de paso agradeció a México.

En el mensaje, la protagonista de “Emilia Pérez” aseguró que los comentarios peyorativos se deben a una “coraza” que se ha puesto para protegerse, y se comprometió a seguir aprendiendo para” no cometer los mismos errores” más adelante:

"A veces, nos ponemos una coraza para protegernos, para que no penetre el daño en nosotros, yo también tengo la mía. Sé que por ello también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida y que algunas personas pueden haberse sentido ofendidas, por lo cual pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro" , escribió la actriz.

Las antiguas publicaciones de Karla Sofía contribuyeron a la ola de rechazo generalizada en torno a la cinta del director Jacques Audiard.

Karla Sofía, quien llegó a México como Carlos Gascón, agradeció al país por abrirle sus puertas.

"México ocupa un lugar imborrable en mi corazón. Allí recibí amistad, afecto y una calidez humana que nunca olvidaré".

