Karla Sofía Gascón critica a Derbez y defiende a Selena Gomez

Ahora ha surgido desde el cast de Emilia Pérez la defensa de la actuación de Selena Gomez en dicha película, luego de las críticas de Eugenio Derbez quien señaló que su participación era “indefendible” debido a la falta de fluidez de la cantante y actriz estadounidense para interpretar el español chicano.

Y aunque el actor mexicano se retractó y emitió un comunicado pidiendo disculpas a Selena por sus palabras emitidas, Gascón mostró su desacuerdo.

“Lo que no me gusta es cuando dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si haz dicho algo, llévalo hasta el final”.

"Si has metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión? A ti no te ha gustado, ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que haces?", mencionó Karla Sofía en entrevista con CNN en español.

"Selena no interpreta a una mexicana, no se puede criticar su acento ni su forma de hablar, ella interpreta a alguien de los Estados Unidos, incluso puede hablar en alemán si quiere. Selena Gomez no es Selena Gomez en la película, es Jessi", agregó.

Por otro lado, Karla Sofía también utilizó sus redes sociales para apoyar y defender a Selena Gomez, como ya lo ha hecho en diversos momentos. "Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta".

Te puede interesar: Yuri acepta que extraña los melodramas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB